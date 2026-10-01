Corte de Nueva York aplaza la audiencia del narcotraficante Caro Quintero

La audiencia judicial de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, fue reprogramada del 1 al 14 de octubre de 2026, debido a conflictos en el calendario de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

De acuerdo con la minuta del tribunal, la nueva audiencia se realizará a las 11:00 horas ante el juez Frederic Block. En la diligencia también está prevista la comparecencia de Ismael Quintero Arellanes, sobrino y coacusado de Caro Quintero.

El cambio de fecha fue informado el 30 de septiembre, apenas un día antes de la comparecencia que originalmente estaba prevista para este jueves. La modificación representa un aplazamiento de 14 días, pero no modifica por ahora la fecha establecida para el inicio del juicio, programado para el 8 de marzo de 2027.

Las acusaciones contra Caro Quintero

El proceso judicial en Estados Unidos sostiene que Caro Quintero comenzó a traficar drogas desde 1980, cuando fundó el Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo.

Según la acusación de la fiscalía estadounidense, la organización comenzó con el tráfico de marihuana y posteriormente amplió sus operaciones a sustancias como metanfetamina, heroína y cocaína. El expediente también señala a Caro Quintero por presuntamente dirigir una red de sicarios para proteger sus actividades.

Entre los hechos que forman parte de las acusaciones se encuentra el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar, ocurrido en 1985. Estas son acusaciones dentro del proceso y deberán ser resueltas por el tribunal.

Por su parte, Ismael Quintero Arellanes enfrenta el proceso como coacusado. De acuerdo con el expediente citado por medios como el semanario Proceso, habría desempeñado un papel que permitió a Caro Quintero mantener influencia sobre el Cártel de Guadalajara durante distintos periodos.

La fiscalía sostiene que esa organización posteriormente tuvo vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Disputa por un jurado anónimo

Otro de los puntos relevantes del proceso es la solicitud de la fiscalía estadounidense para que el jurado que participe en el juicio sea anónimo y parcialmente aislado del exterior.

La defensa de Caro Quintero se ha opuesto a esa petición. Los abogados, encabezados por Mark de Marco, argumentaron ante el juez Block que un jurado anónimo podría generar anticipadamente una percepción de culpabilidad y afectar el principio de presunción de inocencia.

Con la nueva fecha, la audiencia del 14 de octubre se convierte en el siguiente paso procesal relevante para Caro Quintero y su sobrino, mientras que el juicio permanece programado para el 8 de marzo de 2027.

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