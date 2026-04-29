Condenan a 7 personas que formaban una red de tráfico de metanfetaminas en Kansas

Una larga investigación federal sobre una red de tráfico de metanfetaminas vinculada a México resultó en sentencias de prisión para siete personas relacionadas con el área metropolitana de Kansas City.

El caso se deriva de una investigación conjunta de varias agencias, iniciada a principios de 2020, que tenía como objetivo una operación de distribución que, según las autoridades, transportaba metanfetamina líquida desde Sinaloa, México, hasta el área de Kansas City.

Posteriormente, la droga se procesaba para convertirla en cristal y se vendía localmente.

Según la Fiscalía Federal del Distrito de Kansas, la organización operó durante más de tres años, periodo durante el cual las fuerzas del orden llevaron a cabo una serie de compras controladas y rastrearon la actividad del grupo en toda el área metropolitana.

Las autoridades identificaron a varios miembros de la red y descubrieron casas de almacenamiento, incluyendo dos lugares que se utilizaban como laboratorios activos para la conversión de metanfetamina.

Durante el transcurso de la investigación, los agentes incautaron más de 70 kilogramos de metanfetamina, aproximadamente 35,000 dólares en efectivo y tres armas de fuego.

El presunto líder de la operación, José Santos Macías Román, de 46 años, se declaró culpable de un cargo federal de conspiración para el tráfico de drogas y fue sentenciado a 300 meses de prisión.

Juan Ramírez-González, de 37 años, también recibió una sentencia de 300 meses tras declararse culpable de un cargo similar.

Otros acusados ​​y sus sentencias son: Ezequiel Castro-Avilés (172 meses); Manuel Alexis Soltero-Álvarez, (168 meses); Manuel Arturo Faudoa (144 meses); Gerardo Sierra-Martínez (97 meses); y Marcos Antonio Valencia Jr. (72 meses).

La investigación involucró al FBI, a la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Departamento de Policía de Kansas City, Missouri, el Departamento de Policía de Kansas City, Kansas, y varios grupos de trabajo regionales.

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