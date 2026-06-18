Diosdado Cabello reitera que el Tren de Aragua fue “echado” de Venezuela

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró que la organización criminal Tren de Aragua fue expulsada del territorio venezolano y aseguró que únicamente quedaba un integrante relevante de la estructura, en una aparente referencia a Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, considerado líder de la banda y abatido recientemente en una operación conjunta entre autoridades venezolanas y estadounidenses.

Durante su programa semanal Con el mazo dando, transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello afirmó que “el Tren de Aragua fue echado de Venezuela” y sostuvo que la organización ya no opera dentro del país.

Según el funcionario, la muerte de Guerrero representa el cierre de un proceso de desarticulación que, de acuerdo con la versión oficial, había dejado a la banda sin capacidad de acción en territorio venezolano.

Las declaraciones se producen pocos días después de que se informara la muerte de “Niño Guerrero”, señalado como fundador y principal cabecilla del Tren de Aragua, una organización criminal surgida en la cárcel de Tocorón y que expandió sus operaciones a varios países de América Latina.

Diversas versiones indican que Guerrero murió durante un operativo desarrollado en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela.

El gobierno venezolano ha sostenido en reiteradas ocasiones que el Tren de Aragua fue desmantelado tras la intervención de la prisión de Tocorón en 2023.

No obstante, autoridades y organismos de seguridad de distintos países de la región han continuado reportando actividades vinculadas a la organización fuera de Venezuela, especialmente en delitos relacionados con extorsión, tráfico de personas, narcotráfico y homicidios.

Cabello también evitó entregar detalles sobre las recientes operaciones de seguridad contra integrantes de la banda y defendió la postura oficial de que la estructura criminal ya no tiene presencia operativa dentro del país.

Sus declaraciones se suman al debate sobre el alcance real de la organización y su permanencia en distintos territorios de América Latina.

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