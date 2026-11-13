Cristina Porta regresa a España con un nuevo desafío: competir en “Gran Hermano VIP”

Cristina Porta vuelve a su país natal después de pasar tres años trabajando sin descanso en Estados Unidos, y lo hace con un proyecto televisivo que ha sorprendido a sus seguidores. La comunicadora, de 36 años, será concursante oficial de “Gran Hermano VIP” en Telecinco, cadena con la que vuelve a colaborar.

Su regreso marca su nueva estrategia; según indicó en sus cuentas de redes sociales, Porta llega dispuesta a pelear por el premio y a demostrar que ha aprendido a moverse en la dinámica de los realities.

“Ahora que he aprendido a jugar, quiero ganar”, expresó, dejando claro que entra en el concurso con ambición y ganas de darlo todo.

Trayectoria de Porta

Antes de dar el salto a la televisión de entretenimiento, Porta construyó una sólida trayectoria en España como conductora deportiva. Trabajó en la televisión del Real Madrid y en cadenas como La Sexta, Gol TV y Telecinco. Su curiosidad la llevó después a explorar otros formatos, entre ellos “Gran Hermano”, “La Casa de los Famosos” y “Top Chef VIP”, concurso que ganó.

El estreno de “GH VIP” está previsto para el próximo 19 de noviembre, y la propia Cristina compartió su entusiasmo en redes sociales. Además, hace unos meses confesó sentirse muy feliz en el amor y con ilusión por ser madre en el futuro.

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