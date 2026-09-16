Se cancela la mudanza a México; Maripily Rivera vuelve a la soltería

“¿Qué está pasando en la vida amorosa de Maripily Rivera?”, fue la pregunta de Carlos Adyan en conversación con Carlos Adyan para el programa “En Casa con Telemundo”. La boricua fue concisa. “Estoy soltera y sin compromiso”. “Vuelvo a mi soltería”, dijo.

El conductor puso el dedo en la llaga y cuestionó si se había acabado el amor con el empresario mexicano, con el que Maripily había visualizado una nueva vida. Al punto de que estaba lista para mudarse a México e intentar ser mamá por segunda vez.

Como respuesta, Maripily dijo: “Me quedo con lo bueno que viví. Yo aposté todo a esta relación, quise volver a ser madre… pero cuando no se puede, no se puede y es mejor cortar a tiempo“. También agregó: “Hoy estoy soltera; si mañana me tengo que enamorar, me enamoro…”

Rivera no profundizó en las razones, pero mencionó problemas culturales por la forma de expresarse y sobre cómo lo podría interpretar la otra persona. “Hay una ilusión siempre. El cariño queda. Pero yo prefiero quedarme con lo que viví bonito de él y lo que pasó un poquito de molestia y negativo, ahí dejarlo”, explicó.

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