Maripily Rivera asegura que está trabajando para convertirse en madre por segunda ocasión

Maripily Rivera estuvo como invitada en el programa “En Casa con Telemundo”, en donde habló sobre su presente amoroso. Compartió que actualmente está en una relación formal con un alto ejecutivo de Televisa.

Explicó que su pareja la apoya en todo lo que ella hace como creadora de contenido, pero que, al no ser él una figura pública como ella, pues la boricua cuida mucho la forma en la que le permite aparecer en sus plataformas digitales.

Esta relación sentimental de Maripily es tan seria que está a punto de mudarse a México y por esta razón ya puso en venta su departamento de Miami. Además, aseveró que quiere ser madre por segunda vez. Que después de su primer embarazo quedó asustada y por esto mismo no lo volvió a intentar, pero ahora con esta nueva relación parece ser que pretende darse una oportunidad.

“Sí lo estamos buscando”, dijo Maripily en conversación con Carlos Adyan, sobre la posibilidad de convertirse en madre por segunda vez. Pero también afirma que todo está en manos de Dios. Está dispuesta a dar este paso, gracias a que su pareja es un buen hombre, estable, que además será un buen padre para su hijo o hija. “Estamos viviendo día a día, paso a paso”, agregó “El Huracán Boricua”.

Y para concluir, al hablar del nuevo reality de Telemundo, “Juego de Villanos”, admitió que le encantaría ver a Poncho de Nigris en dicho proyecto para poder ser la villana que ella es, frente al mexicano.

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