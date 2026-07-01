Elizabeth Gutiérrez y Maripily Rivera celebraron el pase de México a octavos de final

La emoción que se vive dentro del Mundial 2026 ha contagiado a chicos y grandes, y el reciente triunfo de la selección de México ante Ecuador para el pase a octavos de final provocó que decenas famosos se sumaran al festejo del pueblo mexicano. Tal fue el caso de la actriz Elizabeth Gutiérrez y la boricua Maripily Rivera.

Por medio de su cuenta de Instagram, la ganadora de “La Casa de los Famosos” colocó un par de historias de Instagram con las que documentó la velada que vivió en compañía de la histrionisa y un grupo de amigos.

Los clips las dejaron ver disfrutando del encuentro deportivo desde su hogar, en medio de una atmósfera cargada de apoyo por México. Y es que tanto Elizabeth Gutiérrez como otros miembros de su grupo de amigos portaron con orgullo la camiseta de selección nacional.

El nivel de alegría se elevó cuando cayó el primer gol de México a manos de Julián Quiñones, así lo demostró el video en el que la boricua aparece gritando y aplaudiendo de lo más sonriente.

“¡Sí, viva México!”, se escucha decir a ambas famosas una vez que Raúl Jiménez anotó el segundo gol que garantizó la victoria al equipo de Javier Aguirre.

Cabe mencionar que la ex Miss Universo Andrea Meza, conductora de “La Mesa Caliente”, formó parte de la celebración junto a Maripily Rivera y Elizabeth Gutiérrez. Al igual que el resto de sus amigos, lució la playera de la selección mexicana.

Otros de los famosos que se hicieron notar en redes sociales por su apoyo a México fueron Becky G, Camila Cabello, Nicola Porcella, Maria José, Pepe Aguilar, Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Tras este triunfo, la selección mexicana aguarda por el vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática de Congo para ganarse el pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

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