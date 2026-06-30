De Jessica Alba a Ryan Reynolds: famosos que celebraron el pase de Canadá a octavos de final en el Mundial

El pasado 29 de junio marcó una fecha inolvidable para el pueblo canadiense, pues su selección nacional consiguió un histórico pase a los octavos de final tras derrotar 1-0 a Sudáfrica en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El triunfo, aunque sufrido, se dio gracias al gol de Stephen Eustaquio en tiempo de compensación del encuentro disputado en Los Ángeles, California. Y tal y como en partidos anteriores, las celebridades no dudaron en reunirse para presenciar esta importante eliminatoria.

Por esta razón, te compartimos la lista de famosos que recurrieron a las redes sociales para compartir su experiencia en la justa deportiva que marcó el pase histórico de la selección canadiense.

De estrellas de Hollywood a importantes intérpretes de la música, el estadio se engalanó con la presencia de aquellos fanáticos del fútbol que no quisieron quedarse atrás en la celebración.

Será el próximo sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston, Texas, cuando la selección canadiense se enfrente a Marruecos para asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Checa a todas las personalidades que acudieron al encuentro deportivo aquí:

Simu Liu

Jessica Alba y Danny Ramírez

Ryan Reynolds

Katy Perry y Justin Trudeau

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