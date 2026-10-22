Cristina Porta sale en defensa de Guty Carrera y Alana Lliteras, luego de la final de “Top Chef VIP 5”

La final de “Top Chef VIP 5” sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo porque mucho se ha dicho sobre la presencia de Alana Lliteras, novia del actual ganador, Guty Carrera. Algunos críticos, más que todo de la pareja que del programa, aseguran que el peruano se llevó el triunfo por haber contado con las indicaciones de Lliteras durante la competencia final.

Cristina Porta, la ganadora de la cuarta temporada, ha salido al paso para defender el trabajo que Guty Carrera realizó durante la final de la quinta edición de “Top Chef VIP”. A través de Instagram, este fue el mensaje que dejó Porta: “No ganó Alana Lliteras. Ganó Guty Carrera. Pero no estáis preparados para entender que el amor del bueno te hace ser mejor. En lo que sea. 🫶🏽😉”.

Los señalamientos en contra de Alana y Guty en gran medida se deben a que muchos consideran que la victoria debía ser de Kelly Ríos. Muchos lo plantean sobre la base de lo que se ha trabajado durante la temporada, sin embargo, en esta competencia, el trabajo realizado rumbo a la etapa final es lo que te permite llegar ahí, mas no necesariamente te hace ganar.

Este programa no lleva una suma de calificaciones que se trabajan para promediar al final para ver quién tiene la nota más alta. Se trata de ver cómo aquellos que llegan a la final se superan tanto a sí mismos que logran sobrepasar al resto. Los cuatro finalistas merecían estar ahí, pero aunque Kelly fue sumamente contundente en su paso por las cocinas de “Top Chef VIP 5”, el menú que ideó para la final no fue lo suficientemente competitivo.

Al nivel de Guty en términos de creatividad, estuvo más a la altura Lupillo Rivera. Ellos trabajaron mucho más, no solo los sabores, sino las experiencias sensoriales, que no solo cautivaron a los chefs, sino también al público televidente desde casa.

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