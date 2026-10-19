Guty, Kelly, Ninel y Lupillo disputarán hoy la final de “Top Chef VIP 5”

Anoche se vivió la última etapa de la semifinal de “Top Chef VIP 5”. Roberto Romano y Mauricio Garza quedaron fuera de la competencia y los finalistas de esta temporada son Ninel Conde, Lupillo Rivera, Kelly Ríos y Guty Carrera.

La competencia de anoche sí dejó en evidencia que el nivel de sazón de Mauricio Garza podría haber dejado fuera de juego a Carrera, ya que, aun y cuando el peruano conoce las técnicas de cocina más complejas, su sazón sigue dejando a los jueces con dudas. Guty sabe cocinar, eso es un hecho, pero su paladar parece siempre buscar la sutileza y no el impacto.

Mi opinión en este artículo no se basa en haber experimentado sus platillos, sino en los comentarios que los chefs le han dado a lo largo de toda la temporada.

El problema de Mauricio anoche fue que su platillo no presentó un hilo conductor. Al no tener un elemento que uniese todo lo que trabajó en la cocina, su plato, aunque contaba con excelentes sabores, no convenció a los jueces. Mientras que Romano, al elegir preparaciones sencillas para no complicarse, presentó uno que se considera una entrada y no un plato fuerte. Aquí el peso de sus elecciones lo dejó a un paso de la final.

Hoy el reto más fuerte será presentar algo que quiebre las expectativas de los chefs y que mantenga en todo el proceso un sazón que los deslumbre. Si tomamos en cuenta esto, la máxima competencia podría estar entre Kelly, Ninel y Lupillo. Ahora bien, la ventaja de Guty estará en si logra que su talento culinario vaya centrado en sorprender a sus comensales y no en imponer lo que él considera que debe ser.

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