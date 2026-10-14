Mauricio Garza es el primer semifinalista de “Top Chef VIP 5”

Empezaron las competencias de cocina para la semifinal en “Top Chef VIP 5”. Anoche, Mauricio Garza se ganó este primer gran pase que lo acerca un poco más a la final. Mientras que siguen en competencia Guty Carrera, Kelly Ríos, Roberto Romano, Ninel Conde, Aylín Mujica y Lupillo Rivera. Es decir, que de momento siete se mantienen rumbo a la final. Eso sí, solo cuatro podrán competir por los $200,000 dólares.

Miguel Arce fue el último eliminado de esta temporada. Anoche se sintió su ausencia. La cava no estuvo silenciosa, pero las críticas que realizaron Guty Carrera, Ninel Conde y Roberto Romano sobre el trabajo en la cocina de Kelly Ríos, Aylín Mujica y Mauricio Garza

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