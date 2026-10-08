“Top Chef VIP 5”: ¿El público le da la razón a Kelly, tras su discusión con el chef Toño?

Respuesta desproporcionada. Revisando el capítulo de ayer de “Top Chef VIP 5“, la conversación que se sostuvo en la cocina entre Kelly Ríos y el chef Toño de Livier tuvo una reacción desproporcionada. De momento no logramos entender qué fue lo que generó el tono de la respuesta del reconocido chef. Pero el público televidente tiene sus hipótesis al respecto.

Hay quienes creen que el mexicano pudo haber tenido un mal día, lo cual no justifica su reacción. Mientras que otros aseguran que ver la sal como opción a servir pudo haber desencadenado una reacción de hartazgo. Porque son muchos los participantes que se han aprovechado de esta estrategia para terminar de emplatar, aun cuando el tiempo ya ha terminado. En algunos casos, el platillo, por los términos de coacción o presentación de técnica, exige y permite esto, pero en otros parece solo un mal chiste que ellos han sabido aprovechar.

Pero ver la sal puesta para que los chefs lo aplicaran al gusto pudo haber sido “la gota que derramó el vaso”.

Ahora bien, dicho esto, también tenemos que señalar que Kelly ha sido una participante que suele tener reacciones que el público tacha de soberbias y, en algunos casos, malcriadas. Tiene muchísimo talento. Es la rival a vencer en este proyecto. Sin lugar a dudas, es la famosa más completa dentro de “Top Chef VIP 5”.

Para los defensores de Kelly, sus reacciones son justificadas, en su mayoría. Tomando en cuenta que hay quienes creen que su malestar viene de ver cómo hay ciertos participantes a los que se les permiten este tipo de prácticas de emplatados frente a los chefs, mientras que a los demás se les utiliza como “chivo expiatorio” para enviar un mensaje.

Ahora bien, siento justos con el programa. De alguna forma, en esta práctica han tratado de ser parejos a la hora de enviar mensajes a través de uno para el resto. Ahora le tocó a Kelly. Pero la primera en recibir un escarmiento de esta índole fue Ninel Conde. Recientemente, Mauricio Garza y hace unas horas, Kelly Ríos.

Al final, las opiniones son diversas, pero cabe recordar que en el mundo de la televisión siempre se ha mantenido una premisa como relevante dentro de la industria y es que “el público tiene la última palabra”, más cuando de un programa de entretenimiento se trata.

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