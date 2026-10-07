Así fue el regreso de Alana Lliteras a “Top Chef VIP”, en su quinta temporada

Alana Lliteras fue la absoluta ganadora de “Top Chef VIP”. La reconocida chef y actriz regresó a la quinta temporada como invitada especial para asesorar a los participantes y acompañarlos durante el primer reto del día de ayer, en donde Guty Carrera obtuvo la tan ansiada inmunidad.

El paso de Alana por la competencia no pasó desapercibido, no solo porque sus consejos y asesorías demostraron el nivel que posee como chef. Pero también sumó a todo el público que se construyó dentro de “La Casa de los Famosos 4”, en donde ella y Guty se conocieron. La química que el público vio los convirtió en “Gutyanas”, un fandom que al día de hoy los acompaña en todos sus proyectos.

Ahora, verlos en las pantallas de Telemundo como la pareja consolidada que son, entre risas, abrazos y besos, fue algo que sus fans nunca han podido tener en pantalla, más que en redes sociales.

De nuevo, con ellos se comprueba que el público siempre ha tenido mejor ojo para los romances y las parejas reales y verdaderas dentro del reality antes mencionado. Porque solo esas relaciones han perdurado fuera del juego, al menos en comparación con todas aquellas por las que producción siempre pone en el foco público.

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