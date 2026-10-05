Lupillo Rivera y Ninel Conde van directo a prueba de eliminación de “Top Chef VIP 5”

Anoche Lupillo Rivera y Ninel Conde fueron los grandes ausentes en la prueba de salvación de “Top Chef VIP 5”. La prueba fue para dos equipos, dando como resultado la victoria del equipo vino tinto liderado por Guty Carrera y Mauricio Garza. La ausencia de los artistas mexicanos los lleva directo a la prueba de eliminación de esta noche, lunes 5 de octubre.

¿A qué se han debido las ausencias? En ambos casos no se tiene respuesta; sin embargo, se cree que las dos son de índole personal. Los recientes problemas personales de Ninel Conde hacen presumir que esta noche ella podría ser la eliminada de la competencia. Kelly Ríos podría perder la prueba por problemas de cocina, pero si Ninel decide salirse del programa, esto le permitiría a la colombiana continuar rumbo a la final.

Por otra parte, el drama sigue en la competencia con personajes que han ido empoderándose dentro de temas de ego. En las últimas semanas hemos podido ver cómo Roberto Romano, al descubrir que sus compañeros lo ven como el ayudante de Guty Carrera, se opone y asegura no sólo que esto no es cierto, sino estar al mismo nivel que el peruano.

La verdad es que Romano tiene un excelente nivel de cocina y en ocasiones también es cierto que ha demostrado tener mejor sazón que Guty. Pero los conocimientos prácticos de cocina que tiene el peruano sobrepasan a los del actor y villano de telenovelas. Roberto no suele correr grandes riesgos al cocinar, mientras que Guty siempre ha podido con todos los retos que le ponen en frente.

Al final, esta temporada ha sido muy competitiva, tanto que son muchos los que aparecen en el listado de favoritos del público para llegar a la gran final.

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