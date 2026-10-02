José Joel es eliminado por segunda ocasión de “Top Chef VIP 5”

La quinta temporada de “Top Chef VIP” está por llegar a su final. El programa conducido por Carmen Villalobos tiene oficialmente a su top 10 en las últimas semanas de competencia. Entre ellos se encuentran: Lupillo Rivera, Roberto Romano, Nievelis, Mauricio Garza, Ninel Conde, Miguel Arce, Aylín Mujica, Guty Carrera, Kelly Ríos y Nailea Norvind.

José Joel regresó a la competencia esta semana, junto con Nievelis. El cantante y actor fue elegido por sus compañeros; lamentablemente, sus capacidades culinarias no están al nivel del resto de celebridades. Incluso Nievelis regresó con posibilidades más altas a las que otros, que aún siguen en competencia han demostrado tener.

Esta edición, por otra parte, ha estado relativamente pareja. Sí hemos contado con personalidades que han tenido más carisma que habilidad para cocinar, como “La Divaza”. Sin embargo, la gran mayoría de celebridades que aceptaron el reto demostraron estar a la altura de la competencia. No solo por tener sazón, sino también dedicación.

Ver que sus compañeros avanzaban demostrando más técnica generó que muchos de ellos asumieran su responsabilidad competitiva tomando más clases. Por esto, aunque no todos estén presentando platillos complejos como lo que de repente sí cocinan Guty y Kelly, la verdad es que los demás tienen buen sabor. Al final, los chefs no solo califican presentación, sino que todo aquello que se ve bien tenga un sabor extraordinario.

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