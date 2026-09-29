“Top Chef VIP 5”: Lupillo Rivera también le pagó clases de cocina a Ninel Conde

Parece que, sin que Ninel Conde se diese cuenta, Lupillo Rivera también le pagó sus clases de cocina. Dentro del programa “Top Chef VIP 5“, el hecho de que el cantante haya financiado clases de cocina a algunas de sus compañeras ha generado un terrible caos. Al punto de que varios de sus compañeros han hablado de ellas sin cortesía alguna.

Gaby Borges y Diana Haro se convirtieron en archienemigas de Miguel Arce y Roberto Romano, entre otros. Muchos, como Ninel Conde y Mauricio Garza, han sido realmente duros con todos sus compañeros y, aunque en ocasiones pueden ser simpáticos, hay otros momentos en los que el público los considera cizañosos.

Ahora, gracias al repechaje, Lupillo se ha permitido desvelar que otra participante que se vio beneficiada por sus clases de cocina pagadas fue Ninel Conde.

Por su parte, “El Bombóm Asesino” ha salido a aclarar que ella siempre ha pagado sus propias clases, y hasta cuestionó al chef que ha trabajado con ella en este proceso, para saber cuánto es lo que Lupillo había pagado por ella. Y es que al parecer el cantante lo que hizo fue costear una especie de paquete grupal, que incluía a la cantante y actriz mexicana.

Ahora que el público conoce todas las versiones, cree que aquí el que salió más listo fue el chef, porque este, según Ninel, siempre recibió sus pagos, y al mismo tiempo parece también el de Lupillo, pero solo por unos días hace ya varios meses atrás.

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