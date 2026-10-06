Nailea Norvind es la nueva eliminada de “Top Chef VIP 5”
La eliminación de Nailea se veía venir. Su talento con las especias la hizo única, pero su mal manejo del tiempo le pesó hasta el final...
Anoche fue eliminada de la competencia de “Top Chef VIP 5” Nailea Norvind. La actriz y reconocida villana de las telenovelas salió entre lágrimas en una competencia que fue sumamente exigente y demandante para ella a nivel emocional. Norvind se retó constantemente, pero esto la llevó a convertirse en la reina de las especias.
La mexicana de 56 años fue una participante que dio mucho de qué hablar debido a sus formas de cocinar y, sobre todo, seguir indicaciones. Normalmente, siempre seguía su propio camino; aunque escuchaba, no escuchaba.
Nailea, en su proceso creativo en la cocina, siempre fue un alma solitaria; aprendió a trabajar en equipo, pero nunca supo bien cómo administrar el tiempo. Porque aunque aprendió a compartir, al desaparecer en su propio proceso de creación, terminaba dejando a sus compañeros solos.
Dentro de la cocina, Nailea logró conectar con la chef Betty. En los fogones encontró compañeros con los que podía trabajar. Entre ellos podemos destacar a Kelly Ríos, Miguel Arce y Mauricio Garza. Se llevó bien con varios participantes a lo largo del proyecto, pero no todos lograron conocerla de verdad.
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