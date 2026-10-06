Nailea Norvind es la nueva eliminada de “Top Chef VIP 5”

Anoche fue eliminada de la competencia de “Top Chef VIP 5” Nailea Norvind. La actriz y reconocida villana de las telenovelas salió entre lágrimas en una competencia que fue sumamente exigente y demandante para ella a nivel emocional. Norvind se retó constantemente, pero esto la llevó a convertirse en la reina de las especias.

La mexicana de 56 años fue una participante que dio mucho de qué hablar debido a sus formas de cocinar y, sobre todo, seguir indicaciones. Normalmente, siempre seguía su propio camino; aunque escuchaba, no escuchaba.

Nailea, en su proceso creativo en la cocina, siempre fue un alma solitaria; aprendió a trabajar en equipo, pero nunca supo bien cómo administrar el tiempo. Porque aunque aprendió a compartir, al desaparecer en su propio proceso de creación, terminaba dejando a sus compañeros solos.

Dentro de la cocina, Nailea logró conectar con la chef Betty. En los fogones encontró compañeros con los que podía trabajar. Entre ellos podemos destacar a Kelly Ríos, Miguel Arce y Mauricio Garza. Se llevó bien con varios participantes a lo largo del proyecto, pero no todos lograron conocerla de verdad.

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