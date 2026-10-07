Miguel Arce encabeza la lista de celebridades que el público pide para “La Casa de los Famosos 7”

“Top Chef VIP 5” está en sus últimas semanas. La final está programada para el 19 de octubre, un día antes del estreno de “Juego de Villanos”. ¿Quién ganará? Las apuestas ya están hechas. Más adelante les hablaré de lo que está por venir.

Dicho esto, son muchos los participantes de esta temporada que pueden sentirse satisfechos con el trabajo realizado, de cara a la reacción del público televidente. Uno de ellos es Miguel Arce. El otro, Lupillo Rivera. Lo digo sin temor a equivocarme.

Todos los programas de entretenimiento siempre le dejan algo al famoso, pero también hay muchos que pierden otro tanto. Aceptar este tipo de proyectos. Retos. Es una apuesta arriesgada. Sobre todo porque mucho queda expuesto y al público hispano le cuesta olvidar. Perdonar.

Dicho esto y tomando en cuenta todo, Lupillo y Miguel Arce han ganado mucho con este proyecto. El público ha reconectado, en gran parte, con Lupillo. Y Miguel se ha ganado que los fans hispanos quieran seguirlo viendo en la televisión. Así es como entramos a la lista de famosos que ya se encaminan a “La Casa de los Famosos 7”.

Matías Ochoa vuelve a sonar mucho para la edición del año 2027. Y junto a su nombre también encontramos el de Adolfo IV Rodríguez, a quien conocimos en “La Isla Desafío Extremo Turquía”. Mientras que de la pasada temporada de “Top Chef VIP 4” nos encontramos con Nicole Uriel y Paco Pizaña. Han comenzado a figurar también nombres que reconocemos dentro de las arenas de Exatlón USA, y ellos son: Dan Pastrana, Wilmarie Negrón.

En este listado y sonando fuerte también tenemos a Miguel Arce. El villano que ha sabido ser villano, pero también compañero y ser humano. El balance perfecto que nunca encontramos en la recién pasada de “La Casa de los Famosos 6”, que nos dejó como ganador a Fabio Agostini.

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