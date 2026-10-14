Miguel Arce fue el último eliminado de “Top Chef VIP 5”, pero se va como el gran ganador de esta temporada

Miguel Arce se convirtió en el último eliminado de “Top Chef VIP 5”. La competencia con la que llegó a esta instancia, personalmente, me pareció injusta. El resultado es discutible. La elección de los chefs puede ser o es subjetiva en gran medida. Pero durante la primera prueba solo Guty Carrera merecía avanzar, porque fue el único que logró presentar un mismo ingrediente interpretado de tres maneras diferentes.

Lupillo Rivera recibió el pase a la siguiente instancia, pero su platillo de arroz con pollo, si bien es cierto que fue laureado por los chefs, sobre todo por Toño de Livier, el público lo cuestiona abiertamente en las redes sociales. ¿El pase de Lupillo no tendría por qué alterar el resultado que nos dejó a Miguel eliminado? Debatible.

En esta competencia de cocina los nervios influyen en sobremanera. Tanto Mauricio como Aylín y el mismísimo Miguel podrían haber sentido más presión teniendo al “Toro del Corrido” en dicha instancia; el mismo Lupillo, por ansiedad, podría haber fallado. Sobre todo porque horas antes estaba sintiéndose mal. Tal vez un bajón de azúcar o de presión lo llevaron al límite.

Dicho esto, ¿el plato de Miguel merecía avanzar y seguir en competencia? No lo sé. En apariencia, para algunos sí. En apariencia, por otros no.

Los que siguen en competencia, ¿deben estar ahí o alguien está usurpando un lugar? Depende. Todos han cometido errores, repetido platillos… La competencia nos ha dejado sin Miguel Arce rumbo a la final, y el programa perdió un gran elemento de entretenimiento con su salida. ¡Esto no es subjetivo, esto es un hecho!

La quinta temporada, independientemente de quien gane, será recordada en gran medida por Miguel Arce. Este probablemente fue su año, gracias al mal sabor de boca que dejó “La Casa de los Famosos 6”.

La estridencia con la cual se manejaron los “villanos” de dicha edición fue exagerada. Mientras que las villanías de Arce demuestran que el malo puede ser muy bueno. Que para convertirse en el malo más bueno se necesita una razón congruente. El público no odia a los malos, repele un villano absurdo y gritón, porque eso no lo hace malo en realidad. Eso en términos generales se cataloga como berrinche.

Miguel Arce no se ganó los $200,000 dólares. Tal cual. Pero se llevó el cariño del público. La necesidad del televidente de seguirlo viendo. Los deseos de los fans de verlo en más proyectos. Se quedó con el entusiasmo de un televidente que está dispuesto a pelear por él en los días de votación de una competencia como “La Casa de los Famosos”. Eso también es ganar. Eso es ganar.

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