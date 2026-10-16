Aylín Mujica se queda a un paso de la semifinal de “Top Chef VIP 5”

De las despedidas más dolorosas de “Top Chef VIP 5”. Anoche Aylín Mujica se quedó fuera de la competencia y en la cava todos lloraron al verla partir. Las lágrimas que se derramaron durante su salida se deben a que la admiración, la empatía, el cariño y la solidaridad que generó la actriz cubana fueron reales.

Mujica comenzó esta competencia siendo una de las más fuertes en la cocina. De las primeras en ganar, de las primeras en despuntar y cuando mejor iba todo en el reto de cocina más demandante de la televisión hispana, la vida la sometió el golpe más devastador. Su hijo Mauro fallecía en Barbados a consecuencia de una pulmonía.

Infobae en su momento confirmó que la causa de su muerte se denominó como un fallo multiorgánico que se derivó de una neumonía severa no tratada a tiempo, acompañada de coágulos (en el pulmón y el corazón) y paros cardíacos.

La noticia. El impacto de la misma creó incertidumbre sobre su participación en el reality conducido por Carmen Villalobos. Ella regresó. Se mantuvo en competencia. Y esta decisión fue cuestionada por muchos.

¡Estaba de duelo! ¡Estaba de luto! Personalmente, creo entender por qué se quedó. En medio de tanto dolor, trabajar hasta agotarte puede acallar la mente y anestesiar el corazón. Aylín lo reconoció anoche tras su eliminación. Este programa, de alguna manera, la salvó.

Ya en competencia, luchó por un lugar en la semifinal, pero Roberto Romano se interpuso en su camino. Tal vez si él no se hubiese llevado todos los camarones. Tal vez…

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