Guty Carrera, ganador de “Top Chef VIP 5”: Así se vivió la final

Guty Carrera es un guerrero incansable. El actor y conductor de televisión, de origen peruano, se coronó la noche del 19 de octubre como el ganador de la quinta temporada de “Top Chef VIP“. Carrera en esta final se superó a sí mismo, elevando cada uno de sus platillos y elevándolos a una experiencia sensorial tanto para los chefs como para los televidentes.

El público que sintonizó la final no tiene acceso a percibir olores y sabores, pero a nivel visual pudimos disfrutar del espectáculo que cada participante puso frente a los chefs Toño de Livier, Betty Vásquez y la chef Tita. Y así fue como este último capítulo de temporada vio que cada platillo presentado por los finalistas contenía, además de sabor y sazón, toques de drama, comedia, amor e intriga. Y al parecer, esta ocasión a ninguno le falló la sal.

Lo que creíamos y lo que pasó…

Horas antes de la final, muchos creíamos que Kelly Ríos sería la ganadora de esta competencia. Sin embargo, viendo el menú de los cuatro finalistas, personalmente creo que la colombiana no planteó bien su estrategia. Al observar las preparaciones de Ninel Conde y Lupillo Rivera, ambos pusieron a competir su sazón contra el de Kelly y Guty, a sabiendas de que en ese territorio los cuatro tenían una oportunidad.

Sin embargo, tanto Lupillo como Ninel reconocieron que Guty usaría todos sus conocimientos en la final. Estratificaciones. Comida molecular. Nitrógeno. ¡Y así fue! Por esta razón es entendible que ambos decidieran buscar demostrar que ellos también estaban a ese nivel. Que ellos también contaban con esas herramientas. Kelly parece haber abrazado el pensamiento de “menos es más”. Pero en la final, más debe ser más. Nunca menos.

¡El hilo conductor de cada platillo!

Los cuatro presentaron hilos conductores poderosos para justificar sus platillos. Guty Carrera utilizó sus raíces para plasmar toda una narrativa sobre Perú. Tomando en cuenta los aspectos visuales, de sabor y de olor. Llevó a los chefs a Perú con sus tres platillos.

Kelly Ríos, por su parte, también presentó sus raíces con una mezcla de su propia historia. Lo que por momentos pudo ser confuso. Logrando así que la narrativa de Guty tomara aún más fuerzas, porque no vaciló nunca en su propuesta. Y aunque Kelly tampoco lo hizo, ella se movió en dos temas que por momentos podrían verse conectados y sin relación al mismo tiempo.

Ninel Conde y Lupillo Rivera hicieron uso de su propia historia de vida para crear las narrativas detrás de sus platillos. Pero Ninel cometió el mismo error de cálculo de Kelly y en ocasiones no se lograba recordar si el plato era para hablar de ella o de México, que aunque en concepto podría ser uno mismo, pudo volverse confuso. Aquí de nuevo la narrativa de Guty imperaba.

Lupillo Rivera, considero, fue quien más pelea le presentó a Guty Carrera. No creo que lograse arrebatarle la victoria, porque lo que Guty presentó para la final fue impresionante, pero Lupillo dio la pelea y demostró que de todas las criticas recibidas aprendió a construirse y a jugar con las herramientas más complejas. También planteó una narrativa más consistente con cada platillo, pero muy similar a la de Ninel Conde.

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