Más moda: Celinee se impone en la alfombra azul de Premios Billboard de la Música Latina

“Los Guerreros de la luz” dijeron presente en la alfombra azul de Premios Billboard de la Música Latina. El evento reunió a las estrellas más importantes de la industria del entretenimiento, que estuvieron para acompañar a nominados y galardonados. Ojo, que al ver llegar a los guerreros, muchos cuestionaron la ausencia de Fabio Agostini, ganador del reality.

El año pasado, los ganadores de los realities más importantes de la cadena fueron noticia; entre ellos hablamos de Caramelo, Manelyk, Paco Pizaña y Cristina Porta. ¿Qué pasó con Fabio?

Seguimos hablando de moda; dentro de la lista de mejores vestidos, desde luego debemos mencionar a Celinee Santos Frías; la dominicana se impuso en una alfombra azul en donde no muchos entendieron la etiqueta del evento.

Es verdad que entre los mejores vestidos podemos mencionar nombres como los de Carmen Villalobos, Elizabeth Gutiérrez, Andrea Meza, Ana Patricia Gámez, Memo Ochoa, Caramelo, Erick Elías, Clovis Nienow y Josh Martínez, entre otros. Sin embargo, la única que se arriesgó luciendo moda, fashionismo y estilo fue la dominicana, primera finalista de “La Casa de los Famosos 6”, con un diseño de

Cristopher Cristian.

Viendo a Celinee y a celebridades como Ana Brenda Contreras, hay muchos looks de la noche que entran en la lista de los que lucieron bien, pero simplemente porque cumplieron. No fueron mal vestidos, pero tampoco sobresalieron imponiendo ni moda ni estilo.

Luego tenemos a los que intentaron hacer algo y lo único que lograron fue verse listos para recibir Halloween.

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