¡Conoce a todos los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026!

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 llegaron a su fin tras una noche llena de actuaciones, colaboraciones y momentos inolvidables en el James L. Knight Center de Miami, con las estrellas más grandes del momento celebrando lo mejor de la música latina. A continuación, conoce a todos los ganadores.

Fuerza Regida fue una de las figuras dominantes de la noche. El grupo del regional mexicano se llevó tres de los premios más importantes en canciones: Canción Global 200 Latin del Año, Hot Latin Song del Año y Canción en streaming del Año, todos por su exitoso tema “Marlboro Rojo”.

Peso Pluma y Tito Double P también brillaron con luz propia. El dúo se coronó en dos categorías de álbumes, ganando Top Latin Album del Año y Top Regional Mexican Album del Año por DINASTÍA. Además, “Daño” fue reconocida como Hot Latin Song del Año, Vocal Event.

Rosalía tuvo una noche doblemente especial: además de recibir el Premio Billboard Salón de la Fama por su extraordinaria influencia global, la superestrella española ganó Artista Latin Pop del Año, Solista y Top Latin Pop Album del Año por su aclamado álbum “LUX”.

Wisin & Yandel se alzaron con el premio a Artista Rhythm Latino del Año, Dúo o Grupo, en un regreso triunfal de los legendarios duetos de reggaetón.

Fuerza Regida una de las agrupaciones más galardonada de la noche.

Crédito: Alexander Tamargo/Telemundo.

¡Esta es la lista de ganadores!

Categorías de artistas

Artista del Año: Bad Bunny

Artista del Año, Debut: Omar Courtz

Gira del Año: Bad Bunny

Artista Crossover del Año: Burna Boy

Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny

Categorías de canciones

Global 200 Canción Latina del Año: Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”

“Hot Latin Song” Canción del Año: Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año: Peso Pluma & Tito Double P — “daño”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino: Bad Bunny

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina: Karol G

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año: Rimas

Canción del Año, Latin Airplay: Romeo Santos & Prince Royce — “Lokita Por Mí”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay: Sony Music Latin

Canción del Año, Streaming: Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”

Categorías de álbumes

“Top Latin Album” del Año: Peso Pluma & Tito Double P — DINASTÍA

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino: Bad Bunny

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina: Karol G

“Top Latin Albums” Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año: Rimas

Más ganadores de la noche

Top Regional Mexican Album del Año: Peso Pluma & Tito Double P — DINASTÍA

Artista Latin Pop del Año, Solista: Rosalía

Top Latin Pop Album del Año: Rosalía — LUX

Artista Rhythm Latino del Año, Dúo o Grupo: Wisin & Yandel

Premios honorarios

La ceremonia también rindió homenaje a trayectorias excepcionales a través de sus premios especiales:

Rosalía recibió el Premio Billboard Salón de la Fama por su extraordinaria influencia global

recibió el Premio Billboard Salón de la Fama por su extraordinaria influencia global Fuerza Regida fue reconocido con el Premio Billboard Vanguardia por su meteórico ascenso en la música

fue reconocido con el Premio Billboard Vanguardia por su meteórico ascenso en la música Cristian Castro recibió el Premio Billboard Trayectoria Artística por su legado excepcional

recibió el Premio Billboard Trayectoria Artística por su legado excepcional Rubén Blades fue honrado con el Premio Billboard Ícono, celebrando su carrera atemporal en la música latina

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