¡Conoce a todos los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026!
La ceremonia estuvo cargada de grandes momentos: Desde el homenaje a Juan Gabriel hasta los sentidos discursos de Rosalía
Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 llegaron a su fin tras una noche llena de actuaciones, colaboraciones y momentos inolvidables en el James L. Knight Center de Miami, con las estrellas más grandes del momento celebrando lo mejor de la música latina. A continuación, conoce a todos los ganadores.
Fuerza Regida fue una de las figuras dominantes de la noche. El grupo del regional mexicano se llevó tres de los premios más importantes en canciones: Canción Global 200 Latin del Año, Hot Latin Song del Año y Canción en streaming del Año, todos por su exitoso tema “Marlboro Rojo”.
Peso Pluma y Tito Double P también brillaron con luz propia. El dúo se coronó en dos categorías de álbumes, ganando Top Latin Album del Año y Top Regional Mexican Album del Año por DINASTÍA. Además, “Daño” fue reconocida como Hot Latin Song del Año, Vocal Event.
Rosalía tuvo una noche doblemente especial: además de recibir el Premio Billboard Salón de la Fama por su extraordinaria influencia global, la superestrella española ganó Artista Latin Pop del Año, Solista y Top Latin Pop Album del Año por su aclamado álbum “LUX”.
Wisin & Yandel se alzaron con el premio a Artista Rhythm Latino del Año, Dúo o Grupo, en un regreso triunfal de los legendarios duetos de reggaetón.
¡Esta es la lista de ganadores!
Categorías de artistas
- Artista del Año: Bad Bunny
- Artista del Año, Debut: Omar Courtz
- Gira del Año: Bad Bunny
- Artista Crossover del Año: Burna Boy
- Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny
Categorías de canciones
- Global 200 Canción Latina del Año: Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”
- “Hot Latin Song” Canción del Año: Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”
- “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año: Peso Pluma & Tito Double P — “daño”
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino: Bad Bunny
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina: Karol G
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida
- “Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año: Rimas
- Canción del Año, Latin Airplay: Romeo Santos & Prince Royce — “Lokita Por Mí”
- Sello Discográfico del Año, Latin Airplay: Sony Music Latin
- Canción del Año, Streaming: Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”
Categorías de álbumes
- “Top Latin Album” del Año: Peso Pluma & Tito Double P — DINASTÍA
- “Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino: Bad Bunny
- “Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina: Karol G
- “Top Latin Albums” Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida
- “Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año: Rimas
Más ganadores de la noche
- Top Regional Mexican Album del Año: Peso Pluma & Tito Double P — DINASTÍA
- Artista Latin Pop del Año, Solista: Rosalía
- Top Latin Pop Album del Año: Rosalía — LUX
- Artista Rhythm Latino del Año, Dúo o Grupo: Wisin & Yandel
Premios honorarios
La ceremonia también rindió homenaje a trayectorias excepcionales a través de sus premios especiales:
- Rosalía recibió el Premio Billboard Salón de la Fama por su extraordinaria influencia global
- Fuerza Regida fue reconocido con el Premio Billboard Vanguardia por su meteórico ascenso en la música
- Cristian Castro recibió el Premio Billboard Trayectoria Artística por su legado excepcional
- Rubén Blades fue honrado con el Premio Billboard Ícono, celebrando su carrera atemporal en la música latina
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