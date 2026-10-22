Vive la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 minuto a minuto
En esta edición, Peso Pluma es el más nominado, junto a otras estrellas como Fuerza Regida, Karol G y Bad Bunny
¡Llegó la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2026! Sigue con La Opinión de Los Ángeles el minuto a minuto de la ceremonia.
Zuleyka Rivera brilla en la alfombra
Zuleyka Rivera se robó las miradas al llegar a la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina. Rivera destacó con un vestido negro con textura, el cual combinó a la perfección con su color de cabello.
Aleska Génesis llega de rojo a los Premios Billboard
Una de las “villanas” más conocidas de los reality, Aleska Génesis llegó a los Premios Billboard de la Música Latina. La venezolana deslumbró con un vestido de color rojo con unas mangas de pluma.
Yahritza y Su Esencia en los Billboard
Yahritza y Su Esencia, quienes ganaron más notoriedad después de cantar “La Perla” junto a Rosalía, llegaron a los premios Billboard. Participarán en el homenaje que le rendirán a Juan Gabriel este 22 de octubre.
¡Chuyín en la alfombra roja!
Chuyín uno de los miembros de Fuerza Régida, una de las bandas más nominadas de la noche, llegó a la alfombra roja de los Billboard con la mejor energía.
Ana Brenda Contreras llegó de blanco a los Billboard
La actriz mexicana Ana Brenda Contreras llegó a los premios con un vestido de color blanco. Se mostró sonriente durante su paso en la alfombra roja.
Elvis Crespo en la alfombra roja
El merenguero Elvis Crespo también dijo “presente” en la alfombra roja de los Billboard de la Música Latina 2026.
Clovis Nienow delumbra en la alfombra
El conductor mexicano, exparticipante de “La Casa de los Famosos”, Clovis Nienow, llegó con un traje vinotinto con detalles negros, acompañado con brillos. Desde su llegada se ganó el título de uno de los mejores vestidos de la noche.
¡La Mesa Caliente llega a los Billboard de la Música Latina!
Verónica Bastos, Andrea Meza, Karla Monroig y Lindsay Casinelli fueron de las primeras en llegar a la alfombra roja de los Billboard de la Música Latina. Todas deslumbraron con vestidos cargados de brillantina.
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