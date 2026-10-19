La entrega de Premios Billboard de la Música Latina contará con 16 presentaciones y estrenos mundiales

El 22 de octubre, día jueves de la presente semana, se llevará a cabo la entrega de Premios Billboard de la Música Latina. En dicha noche, los televidentes podrán disfrutar de 16 presentaciones musicales, que incluyen una serie de estrenos mundiales; también contarán con la aparición en el escenario de colaboraciones exclusivas y un homenaje especial a Juan Gabriel.

La organización del evento ha confirmado que Wisin e Ivy Queen son los artistas más recientes en sumarse a la lista de artistas que cantarán en la premiación. Mientras que Cristian Castro, Fuerza Regida, Rosalía y Rubén Blades recibirán reconocimientos especiales.

Sobre los estrenos mundiales, sabemos que tendremos a Víctor Manuelle estrenando canción junto a Elvis Crespo, RIZA con Pablo Alborán, así como una presentación de Manuel Turizo.

Otras de las participaciones esperadas de la noche son las de Tito Double P, Xavi y Ozuna, así como Wisin junto a Ivy Queen, Nanpa Básico con Melymel y La Nueva Ola de Cumbia; ofrecerán presentaciones que se verán por primera vez en televisión.

¿Dónde ver la entrega de premios?

La celebración comenzará a las 6 p. m. ET con una transmisión en vivo por YouTube, seguida de los especiales de alfombra y la ceremonia de premiación:

8 p. m. ET / 7C: Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 EN VIVO por Telemundo y Peacock, directamente desde Miami.

6 p. m. ET: Desde YouTube a través de @TelemundoEntretenimiento titulada Premios Billboard de la Música Latina POV ACCESO EXCLUSIVO y conducida por un selecto equipo de creadores de contenido, expertos en música y cultura digital, conformado por Chriz Ortiz, Kuzi, Marlene Chavarría, SoyNuklear y Tomás Mier.

Chavarría, SoyNuklear y Tomás Mier. 7 p. m. ET / 6C: Premios Billboard de la Música Latina: La Alfombra, con la llegada de las grandes estrellas de la música latina, EN VIVO por Telemundo. El especial será conducido por Aleyda Ortiz, Ana Patricia Gámez, Carlos Adyan, Chiky Bombom, Clovis Nienow y Gabriel Coronel.

7 p. m. ET / 6C: Peacock presentará una cobertura exclusiva de la alfombra azul con Peacock en La Alfombra de Premios Billboard de la Música Latina, conducida por Tomás Mier, Marlene Chavarría y Chriz Ortiz.

Lista de reconocimientos especiales

Son cuatro los artistas que, gracias a sus contribuciones con el mundo de la música, recibirán los siguientes reconocimientos:

Cristian Castro recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística , en reconocimiento a su excepcional trayectoria y su contribución a llevar la música latina a otro nivel en la esfera mundial.

recibirá el , en reconocimiento a su excepcional trayectoria y su contribución a llevar la música latina a otro nivel en la esfera mundial. Fuerza Regida recibirá el Premio Billboard Vanguardia , que distingue a los artistas que rompen barreras, redefinen estándares y dejan una huella imborrable en la industria musical.

recibirá el , que distingue a los artistas que rompen barreras, redefinen estándares y dejan una huella imborrable en la industria musical. Rosalía , con seis menciones como finalista, será distinguida con el Premio Billboard Salón de la Fama , que celebra su influencia artística en múltiples campos y su reconocimiento mundial, trascendiendo fronteras de géneros e idiomas.

, con seis menciones como finalista, será distinguida con el , que celebra su influencia artística en múltiples campos y su reconocimiento mundial, trascendiendo fronteras de géneros e idiomas. Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono, en reconocimiento a su extraordinaria carrera artística, su vigencia a lo largo del tiempo y su posición como una de las figuras más insignes de su género.

Esta será una noche plagada de estrellas, ya que junto a todos los antes mencionados podremos ver a: Armenta, Baby Rasta & Gringo, Becky G, Clave Especial, Dalvin La Melodía, Dareyes de la Sierra, El Bogueto, Emmanuel Cortes, Gangsta, Gente de Zona, Grupo Cañaveral, Grupo Niche, Hermanos Espinoza, Jay Wheeler, Jowell & Randy, Lencho, “Los Dos De Tamaulipas”, RaiNao, Ryan Castro, Victor Mendivil, W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums) y Yung Beef

Otras estrellas musicales, incluyendo a: Alleh, Ana Mena, Gilberto Santa Rosa, José Luis Rodríguez “El Puma”, Juan Luis Guerra, Lali, Los Gemelos, Luis Alfonso, Mike Bahía, Pancho Uresti.

Junto a ellos, también actores y personalidades de la televisión, como Ana Brenda Contreras, Andrea Meza, Elizabeth Gutiérrez, Erick Elías, Gregorio Pernía, Jacky Bracamontes, Julio Vaqueiro, y también las personalidades del deporte Luis Omar Tapia y Adriana Monsalve.

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