Trump admite que su política de deportaciones fue “demasiado dura” tras derrota republicana

Donald Trump reconoció que su política de deportaciones fue “demasiado dura”, después de que el Partido Republicano perdiera el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato del pasado 3 de noviembre, en las que el rechazo a las redadas migratorias influyó en el voto de sectores de la comunidad latina.

En una entrevista concedida al programa 60 Minutes, de la cadena CBS, el mandatario admitió que su estrategia de expulsiones pudo haber perjudicado electoralmente a los republicanos, pese a que la seguridad fronteriza fue uno de los principales compromisos de su segundo mandato.

“Pienso que fue demasiado dura. Pienso que quizá fue demasiado dura, sí”, declaró Trump al corresponsal Ross Douthat, durante su primera entrevista televisiva después de los comicios.

El mandatario defendió los resultados de su estrategia para reducir los cruces irregulares en la frontera con México, pero reconoció que las detenciones de personas que llevaban años establecidas en Estados Unidos generaron rechazo entre los votantes.

Just hours after Trump told 60 Minutes he expected to fire members of his administration, he delivered his first: chief of staff Susie Wiles. Who will be next?



Watch President Trump's interview on 60 Minutes this Sunday at 7 p.m. ET/PT on CBS. pic.twitter.com/hiWzOOmmx2 — 60 Minutes (@60Minutes) November 7, 2026

Según declaró a CBS, Trump señaló que su Administración también expulsó a migrantes que tenían empleos estables y cuya única infracción había sido ingresar al país sin autorización. Admitió que parte de la población consideró que esas personas merecían permanecer en territorio estadounidense si trabajaban y cumplían con sus obligaciones fiscales.

Las declaraciones se produjeron después de una jornada electoral en la que los demócratas recuperaron las mayorías de la Cámara de Representantes y del Senado. El resultado representó un revés para Trump, especialmente en regiones con una importante presencia de votantes latinos que habían respaldado su candidatura presidencial en 2024.

De acuerdo con una encuesta de salida citada por CBS News, el 58% de los electores consideró que las acciones migratorias de la Administración Trump habían ido demasiado lejos, un dato que reflejó el desgaste de una de sus principales políticas de Gobierno.

Sin embargo, el reconocimiento presidencial contrastó con las decisiones que tomó la Casa Blanca después de las elecciones. El viernes 6 de noviembre, Trump nombró a Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete, en sustitución de Susie Wiles.

Miller fue uno de los principales arquitectos de la política de deportaciones masivas y promovió el endurecimiento de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al que exigió alcanzar una meta de 3,000 arrestos diarios durante 2025.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reafirmó la continuidad de la estrategia migratoria tras la derrota republicana.

“Las deportaciones continuarán”, advirtió en una publicación en redes sociales, según reportaron EFE y The Washington Post.

La cadena CBS también informó que funcionarios estadounidenses descartaron una reducción inmediata de los operativos, especialmente tras el ascenso de Miller. La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, sostuvo que el Gobierno mantendría sus esfuerzos para detener y deportar a migrantes indocumentados que considerara una amenaza para la seguridad pública.

Trump manifestó además su disposición a negociar asuntos migratorios con los demócratas, quienes asumirán el control del Congreso en enero de 2027. No obstante, no anunció modificaciones concretas a los procedimientos de detención o expulsión.

El reconocimiento del mandatario abrió una nueva discusión sobre el costo político de su estrategia migratoria, aunque las primeras decisiones de su Administración apuntaron a la continuidad de las deportaciones, pese al rechazo expresado por una parte del electorado estadounidense.

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