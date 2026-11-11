Pakistán rechaza recibir a iraníes deportados por ICE y obliga a un vuelo a volver a Arizona

Un avión de deportación de Estados Unidos que transportaba a ciudadanos iraníes tuvo que regresar a Arizona poco después de despegar, en un nuevo intento fallido del gobierno de Donald Trump por expulsarlos hacia Irán en medio de la guerra entre ambos países.

La aeronave salió de Mesa, Arizona, durante la madrugada del martes con destino a Pakistán, país que serviría como punto de tránsito para trasladar posteriormente a los detenidos a Irán. Sin embargo, el vuelo cambió de rumbo unos 30 minutos después y aterrizó nuevamente en el mismo lugar del que había partido.

De acuerdo con The New York Times, que citó a un funcionario estadounidense y a un familiar de uno de los detenidos, el avión regresó después de que Pakistán se negara repentinamente a recibir al grupo. El familiar aseguró que al menos nueve personas viajaban a bordo y que, para la tarde del martes, ya habían sido devueltas a un centro de detención migratoria en Arizona.

Segundo intento de deportación frustrado

El episodio ocurrió apenas dos días después de que otro vuelo con ciudadanos iraníes fuera cancelado en Arizona. El domingo, al menos ocho personas habían abordado un avión en Mesa que tenía previsto viajar primero a Georgia, el país, y después a Pakistán.

Ali Rahnama, abogado del Fondo Iraní-Estadounidense de Defensa Legal, confirmó entonces a The Associated Press que el vuelo fue suspendido sin que se les explicara el motivo. Los detenidos fueron trasladados nuevamente a custodia migratoria.

La organización Human Rights First, que monitorea los vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), también siguió los movimientos de la aeronave que regresó el martes a Arizona.

Una disputa legal rodea las expulsiones

Los intentos de deportación ocurren mientras sigue abierta una demanda contra el gobierno estadounidense. El Fondo Iraní-Estadounidense de Defensa Legal acusa a las autoridades de compartir ilegalmente con funcionarios iraníes información confidencial relacionada con solicitudes de asilo.

La jueza federal Ana Reyes ordenó al gobierno avisar al tribunal con 24 horas de anticipación cuando exista un plan definitivo de deportación y entregar una notificación por escrito cinco días antes de ejecutar una expulsión.

En una audiencia de octubre, funcionarios de ICE declararon que habían coordinado con representantes iraníes asuntos relacionados con documentos y viajes, pero negaron haber compartido información sobre las solicitudes de asilo.

ICE mantiene sus planes de deportación

El Departamento de Seguridad Nacional ha evitado comentar sobre operaciones específicas de expulsión. En una declaración previa a AP, sostuvo que la administración está utilizando las opciones legales disponibles para llevar adelante su operación de deportaciones.

Según el medio, el gobierno contempla nuevas operaciones para enviar personas a países con los que Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas, entre ellos Irán y Afganistán, utilizando a Pakistán como punto de tránsito.

El Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní no respondió públicamente sobre el vuelo que regresó a Arizona. Por ahora, tampoco se ha informado cuándo podrían reanudarse los intentos para trasladar a los ciudadanos iraníes.

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