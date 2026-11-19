El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, se negó a disculparse por las muertes relacionadas con las operaciones migratorias y la custodia de inmigrantes, durante una tensa audiencia en el Congreso que terminó con un duro reclamo de la congresista demócrata LaMonica McIver.

“Jamás me disculparé por hacer cumplir las leyes de nuestra nación”, respondió Mullin cuando McIver le preguntó si tenía algún arrepentimiento por el papel que desempeña en la agenda migratoria de Donald Trump.

La legisladora fue más directa y cuestionó si tampoco pediría disculpas por las personas que han perdido la vida. “Ustedes están matando personas. Todo el país los está viendo matar personas”, le reprochó.

Mullin rechazó la acusación y contestó: “No, señora. Esa es su opinión”, de acuerdo con AP. El intercambio también fue recogido por InsiderNJ, que publicó una transcripción más extensa del enfrentamiento.

.@RepLaMonica (D-NJ) to DHS Secretary Mullin on immigration agenda: "No, no, you are killing people… The whole entire country watches you kill people." pic.twitter.com/nRs5zu2bwu — CSPAN (@cspan) November 18, 2026

McIver cuestiona las muertes en ICE

La discusión no surgió de la nada. McIver aprovechó su intervención para confrontar al secretario por las condiciones en los centros de detención migratoria y, particularmente, por lo ocurrido en Delaney Hall, una instalación privada ubicada en Newark, Nueva Jersey.

La congresista recordó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había realizado una investigación interna sobre las muertes bajo custodia durante el primer año del segundo mandato de Trump. Según expuso, cerca del 80% de las personas fallecidas recibieron atención médica deficiente.

El señalamiento tiene respaldo en una investigación del San Francisco Chronicle, quien obtuvo 29 revisiones internas de mortalidad de ICE y encontró que en 23 casos los investigadores de la propia agencia identificaron deficiencias en la atención médica.

Los informes documentaron fallas en la respuesta a emergencias, tratamientos inadecuados de enfermedades crónicas y deficiencias en la vigilancia de personas con riesgo de suicidio.

Delaney Hall vuelve a estar bajo la lupa

McIver también recordó que lleva meses denunciando las condiciones de Delaney Hall, donde han muerto tres personas detenidas, y cuestionó que Mullin calificara las instalaciones como un lugar en buenas condiciones después de visitarlas.

La legisladora, además, enfrenta un proceso penal relacionado con su visita de supervisión al centro de detención, un caso que mencionó directamente durante el interrogatorio.

Por su parte, Mullin sostuvo que las instalaciones ofrecían atención médica adecuada y defendió la actuación de su departamento.

La audiencia también abordó la contratación acelerada de 12,000 nuevos agentes de ICE, las revisiones de antecedentes y la capacitación del personal, en medio de cuestionamientos por encuentros fatales con agentes migratorios.

El secretario aseguró que los oficiales que todavía no completan sus verificaciones o las 13 semanas de entrenamiento permanecen fuera de servicio hasta cumplir esos requisitos.

Sigue leyendo: