Autoridades de Jalisco detuvieron a Pedro León Jr., alias “El Playboy”, identificado como integrante de una red internacional de explotación sexual infantil y pornografía infantil que habría sido encabezada por Adalberto Rodríguez, conocido como “El Chucky 69”.

La captura se realizó el 19 de noviembre en el municipio de Mixtlán, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia e intercambio de información con autoridades estadounidenses.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad de Jalisco, León Jr., ciudadano estadounidense de 33 años y originario de California, era buscado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos por su participación en delitos de explotación sexual de menores y posesión de pornografía infantil.

El hombre contaba con una orden de aprehensión en Estados Unidos desde 2021, por lo que era considerado un objetivo prioritario para las autoridades de ese país.

#JALISCO| ? CAE “EL PLAYBOY”, SEGUNDO IMPLICADO EN RED DE PORNOGRAFÍA INFANTIL



La Policía de Jalisco capturó en la comunidad de Cuyutlán, en Mixtlán, a Pedro León Jr., alias “El Playboy”, de 33 años, buscado por autoridades de Estados Unidos por explotación sexual de menores y? pic.twitter.com/8YHX3akPJp — Israel Orozco (@IsraelOroozco) November 19, 2026

La localización de “El Playboy” fue posible mediante labores de inteligencia, ciberpatrullaje y monitoreo realizadas por la Policía Cibernética y la Unidad de Drones de Jalisco, con información compartida por agencias estadounidenses.

En el operativo participaron elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana, el Escuadrón Aerotáctico, que desplegó un helicóptero Blackhawk, y el Grupo de Operaciones Tácticas, que utilizó una unidad blindada.

Una vez confirmada su identidad, las autoridades estatales establecieron comunicación con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Migración para realizar los procedimientos correspondientes.

Posteriormente, Pedro León Jr. fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y puesto a disposición de las autoridades estadounidenses, según informó el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández.

Su relación con “El Chucky 69”

La detención de “El Playboy” representa un nuevo avance en las investigaciones sobre una red internacional de explotación sexual de menores, cuyo supuesto líder sería Adalberto Rodríguez.

Rodríguez fue detenido el pasado 11 de noviembre en el municipio de Tequila, Jalisco, y era requerido por autoridades estadounidenses por delitos sexuales contra menores.

Según las investigaciones referidas por autoridades estatales, la organización habría tenido operaciones en distintas regiones de México y otros países, entre ellos California y Texas, en Estados Unidos; Guerrero y municipios de Jalisco como Chapala, Tequila y Puerto Vallarta, además de Haití, Honduras, Colombia y Canadá.

Con la captura de Pedro León Jr., suman dos personas detenidas en el marco de las investigaciones relacionadas con esta estructura criminal.

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