Cae en Jalisco ciudadano estadounidense que lideraba una red internacional de pornografía infantil

Elementos de la Policía de Jalisco detuvieron en el municipio de Tequila a Adalberto Rodríguez, ciudadano estadounidense de 45 años, conocido como “El Chucky 69”, señalado por autoridades de encabezar una red internacional de explotación sexual infantil y producción de material de abuso sexual contra menores.

La captura se realizó mediante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de Jalisco y el Servicio de Marshals de Estados Unidos, luego de trabajos de inteligencia e intercambio de información que permitieron ubicar al sospechoso en el municipio de Tequila.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Rodríguez era buscado por autoridades del estado de Arizona desde abril de 2017. En 2023 fue sentenciado en ausencia a 50 años de prisión por delitos relacionados con conductas sexuales contra menores.

Entre los cargos que enfrenta en Estados Unidos se encuentran dos acusaciones por exhibición indecente, 10 cargos por conducta sexual con una menor de 12 años y señalamientos por abuso sexual continuo de un menor.

Una red con presencia internacional

Las investigaciones apuntan a que la estructura que presuntamente encabezaba Rodríguez tenía operaciones en distintas regiones de México, entre ellas Tequila, Chapala, Puerto Vallarta y Guerrero.

Adalberto Rodríguez, de 45 años, alias “El Chucky 69”, ciudadano estadounidense, en la colonia Texcalame de Tequila Jalisco fue detenido por su calidad migratoria, aunque Policías de Jalisco aseguran que lo detuvieron porque el sujeto era buscado desde el año 2017 en Arizona pic.twitter.com/ScMw1gRJU5 — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) November 12, 2026

Además, las autoridades identificaron posibles actividades en California y Texas, en Estados Unidos, así como en Canadá, Haití, Honduras y Colombia.

También se señala que el sospechoso presuntamente utilizaba muñecos articulados alusivos a una película para llamar la atención de niñas y niños y acercarse a posibles víctimas.

Para localizar al estadounidense participaron elementos de la Unidad de Drones y de la Policía Cibernética, quienes realizaron cruces de información y labores de inteligencia para establecer un perímetro de búsqueda.

Una vez localizado el hombre y confirmada su identidad, los agentes procedieron a su detención y posterior traslado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

Posteriormente, fue llevado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara bajo un dispositivo de seguridad, con apoyo de un vehículo táctico para continuar con el procedimiento correspondiente ante las autoridades estadounidenses.

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