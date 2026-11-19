Las fuerzas federales de México asestaron un golpe contra la estructura criminal del Cártel de Sinaloa tras capturar este jueves a Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, “El 17” o “Viejo Menor”, señalado como el presunto líder de las Fuerzas Especiales Avendaño, un brazo armado ligado a la facción de “Los Mayos”. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó este jueves 19 de noviembre la captura del presunto líder criminal durante un operativo en Mazate de los López, localidad del municipio de Mocorito, Sinaloa.

La acción fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Junto con Irvin Eduardo “N” fue detenido Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, señalado como responsable de las operaciones y logística de la agrupación, además de José Antonio “N”, Juan de Dios “N”, Manuel “N” y Brayan Alexis “N”. Durante el despliegue, las autoridades aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, aproximadamente medio kilogramo de metanfetamina, ocho kilogramos de cocaína y 15 radios de comunicación.

García Harfuch informó sobre el operativo mediante una publicación en X, donde destacó que las acciones forman parte de los trabajos coordinados del Gabinete de Seguridad para fortalecer la seguridad en Sinaloa y combatir las estructuras del narcotráfico.

En una operación encabezada por @SEMAR_mx en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico ?por conducto de FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fue detenido Irvin Eduardo N, alias «El Pagador», «El 17» o «Viejo Menor»,? pic.twitter.com/OxQPNw5Vv2 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 19, 2026

Los detenidos ya habían sido arrestados y liberados

La captura de “El Pagador” y “El Chendo” tiene un antecedente judicial. Ambos fueron detenidos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis, Sinaloa, junto con otros sospechosos, y posteriormente quedaron en libertad tras obtener una suspensión provisional, después de ser vinculados a proceso.

Las autoridades mexicanas relacionan a las Fuerzas Especiales Avendaño con diversos episodios de violencia registrados en distintas entidades, incluidos asesinatos múltiples y ataques contra civiles. Entre los hechos que se les atribuyen figura el homicidio de 19 personas en el municipio de La Concordia, Chiapas, ocurrido el 24 de junio de 2024, así como el ataque contra una familia en Culiacán en el que murieron dos menores de edad.

La célula también es investigada por su presunta participación en el asesinato del creador de contenido Adal Peña, conocido como “El Tata”, y por el hallazgo de 20 cuerpos en junio de 2025. Asimismo, se le relaciona con la operación de laboratorios clandestinos para fabricar drogas sintéticas en Chiapas. García Harfuch agregó que, en otra investigación, “El Chendo” y Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño fueron imputados por secuestro.

El arresto ocurre en un escenario de confrontación entre Los Mayos y Los Chapitos, las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa, enfrentadas desde hace más de un año por el control de territorios y operaciones criminales, tras la captura en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

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