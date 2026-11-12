Quién es Beto Leyva, miembro del Cártel de Sinaloa buscado por EE.UU. que fue detenido en Tijuana

Autoridades federales detuvieron en Tijuana a José Alberto Leyva Acosta, conocido como “Beto Leyva”, identificado como presunto operador del Cártel de Sinaloa y señalado por su probable participación en actividades de tráfico de personas, secuestro de migrantes y operaciones de lavado de dinero.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el detenido formaba parte del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos como “La Rana” y “El Aquiles”, señalados como dirigentes de una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.

De acuerdo con la información oficial, el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República como parte de una investigación por delincuencia organizada.

Las autoridades señalaron que “Beto Leyva” coordinaba el traslado ilegal de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, donde operaría una estructura dedicada al tráfico de migrantes.

Personal de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico detuvieron en Tijuana, Baja California, a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, identificado como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, “La Rana” y? pic.twitter.com/hiPhatlJrK — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 11, 2026

Además, las investigaciones lo relacionan con el secuestro de personas migrantes que intentaban cruzar hacia Estados Unidos. Según los señalamientos oficiales, las víctimas eran retenidas y sus familiares, principalmente en territorio estadounidense, recibían exigencias de dinero a cambio de su liberación.

Lavado de dinero y tráfico de armas

Otro de los señalamientos contra Leyva Acosta es su participación en operaciones de lavado de dinero mediante negocios vinculados con la organización criminal.

También habría mantenido relación con una red dedicada a conseguir armas y vehículos robados en Estados Unidos, recursos que presuntamente eran utilizados o comercializados por integrantes de esta estructura delictiva.

La detención contó con el intercambio de información e inteligencia con la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), colaboración que permitió avanzar en las investigaciones para ubicar al sospechoso.

Tenía una orden de arresto en Estados Unidos

De acuerdo con medios como el semanario Proceso, el detenido contaba con una orden de arresto vigente en Estados Unidos, emitida después de que presuntamente no compareció ante la justicia federal estadounidense.

Leyva había sido arrestado en 2007 por la Patrulla Fronteriza en El Cajón, California, por un caso relacionado con el tráfico de migrantes indocumentados.

Su captura en Tijuana representa un nuevo avance en las investigaciones contra las estructuras criminales que operan en la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente aquellas señaladas por utilizar el tráfico de personas y el secuestro de migrantes como fuentes de financiamiento.

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