EE.UU. revela la red de protección criminal que tenía el narcotraficante Ryan Wedding en México

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicas nuevas acusaciones sobre la estructura criminal que presuntamente protegía las operaciones de Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense señalado de encabezar una organización internacional de narcotráfico con operaciones en México, Estados Unidos y Canadá.

Las investigaciones identifican a dos personajes clave en el funcionamiento de esta red: Roberto Gómez, alias “Rob Flores”, y Édgar Aarón Vázquez Alvarado, conocido como “El General”, quien fue abatido el pasado 5 de noviembre durante un operativo de fuerzas federales en México.

De acuerdo con las acusaciones estadounidenses, ambos habrían contribuido a mantener las operaciones de narcotráfico de Wedding mediante contactos con organizaciones criminales, acceso a información confidencial de corporaciones de seguridad y presuntos pagos a funcionarios mexicanos.

Uno de los expedientes señala a Roberto Gómez, integrante de la pandilla 38th Street, quien actualmente es considerado prófugo en México y enfrenta seis cargos relacionados con narcotráfico, conspiración para importar drogas, encubrimiento y operaciones con un narcotraficante designado por las autoridades estadounidenses.

Según la acusación, Gómez mantenía comunicación con integrantes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de relacionarse con personas que tenían acceso a información confidencial de agencias de seguridad mexicanas y estadounidenses.

Esa información incluía datos sobre detenciones, decomisos de drogas, órdenes judiciales y procesos penales, que eran transmitidos a sus colaboradores para alertarlos sobre las acciones de las autoridades.

La investigación sostiene que entre 2016 y 2026 Gómez participó como intermediario en el suministro de narcóticos para distintas organizaciones criminales transnacionales, incluida la encabezada por Wedding.

Su operación contemplaba el traslado de cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia México mediante aeronaves y embarcaciones procedentes de Centroamérica, para posteriormente movilizar las sustancias por tierra hacia Estados Unidos y Canadá.

Además, entre octubre de 2024 y enero de 2026 habría ayudado a Wedding a evadir su captura y procesamiento judicial. Entre las operaciones investigadas figura la intermediación para vender 453.6 kilogramos de metanfetamina, por un valor aproximado de $550,000 dólares, mediante criptomonedas.

El Cártel Nuevo Imperio, pieza de protección

El segundo expediente involucra a Édgar Aarón Vázquez Alvarado, identificado por autoridades estadounidenses como fundador y dirigente del Cártel Nuevo Imperio, organización con presencia principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

Según la acusación, Vázquez habría traficado cocaína para la estructura de Wedding y proporcionado contraseñas que cambiaban casi diariamente a sus integrantes y colaboradores.

Estas claves eran utilizadas para atravesar puntos de revisión de fuerzas de seguridad y personal militar sin ser detenidos, de acuerdo con los señalamientos del Departamento de Justicia.

El documento también sostiene que Vázquez habría pagado sobornos a funcionarios públicos mexicanos para retrasar investigaciones, eliminar o manipular pruebas incriminatorias y conseguir que se desestimaran cargos penales contra integrantes de la organización.

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