Ryan Wedding se declaró no culpable de narcotráfico durante su primera comparecencia

El exatleta olímpico Ryan Wedding se presentó en un tribunal federal en Santa Ana, California, donde se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y responsable de múltiples asesinatos relacionados con drogas.

Wedding, ciudadano canadiense a quien el director del FBI, Kash Patel, describió como una versión moderna de “El Chapo” o Pablo Escobar, permanecerá bajo custodia estadounidense sin derecho a fianza, según informó Reuters.

En el tribunal de Santa Ana, Wedding apareció con un overol café, con los tobillos esposados ​​y un tatuaje en la manga del brazo derecho. Entró a la sala con una sonrisa burlona, ​​según reportó CBS News.

El hombre de 44 años fue arrestado la semana pasada en la Ciudad de México tras vivir prófugo en el país durante una década.

Al hablar con la prensa a las afueras del juzgado, su abogado, Anthony Colombo, refutó las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien afirmó que Wedding se había entregado, y afirmó que, en realidad, fue “detenido” por las fuerzas del orden en México.

FBI DIRECTOR PATEL announces capture of former Canadian Olympic snowboarder and FBI Ten Most Wanted fugitive Ryan Wedding in Mexico City: "Just to tell you how bad of a guy Ryan Wedding is, he went from an Olympic snowboarder to the largest narcotrafficker in modern times."… pic.twitter.com/IsMkbMQMHn — Fox News (@FoxNews) January 23, 2026

“Esto es muy pronto en el proceso”, declaró Colombo. “Wedding está de buen ánimo”.

El exatleta canadiense fue incluido en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI el año pasado y está acusado de “dirigir y participar en una operación transnacional de narcotráfico” como parte del Cártel de Sinaloa.

Según los fiscales federales, estas operaciones enviaban rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México, a Estados Unidos y Canadá.

Documentos judiciales revelaron acusaciones de que Wedding ordenó una “recompensa multimillonaria” por un testigo federal involucrado en un caso federal de narcóticos en su contra en 2024.

El arresto de Wedding en la Ciudad de México se produjo después de que Estados Unidos aumentara a 15 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto y la extradición. Patel no ha confirmado si su arresto se vio facilitado por información proporcionada por una persona que buscaba dicha recompensa.

Según el Departamento de Justicia, regresará a la corte para una conferencia de seguimiento el 11 de febrero y un juicio con jurado el 24 de marzo. En declaraciones a la prensa, Colombo expresó sus dudas de que el juicio comience a tiempo debido a la gran cantidad de evidencia que debe procesarse.

