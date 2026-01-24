Un vehículo deportivo exclusivo fue la pista para seguir el rastro de Ryan Wedding

Ryan Wedding fue entregado a autoridades estadounidenses tras una operación coordinada con México que puso fin a una década de búsqueda. El exatleta olímpico canadiense, considerado uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, quedó bajo custodia en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, cerrando así una investigación que durante años siguió las huellas de su vida criminal y de lujo.

La captura fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el traslado se dio tras una reunión con el director del FBI, Kash Patel. Wedding había pasado de competir en Juegos Olímpicos de Invierno a convertirse en una figura clave del narcotráfico internacional, con vínculos directos con el Cártel de Sinaloa y el respaldo de la facción de Los Chapitos.

De acuerdo con reportes del diario Milenio, el ostentoso estilo de vida del narcotrafricante terminó por convertirse en una debilidad. Entre las pistas más reveladoras estuvo un vehículo prácticamente único: un Mercedes-Benz CLK-GTR, valuado en alrededor de 13 millones de dólares y con una velocidad máxima cercana a los 320 kilómetros por hora.

La adquisición del automóvil, uno de apenas seis en el mundo, llamó la atención de las autoridades financieras y de seguridad de Estados Unidos.

El automóvil fue comprado mediante una red de operaciones financieras opacas, con transacciones en criptomonedas que llevaron al FBI a uno de los principales operadores de Wedding, el joyero canadiense Rolan Sokolovski.

As part of the Giant Slalom investigative developments announced last week involving FBI Top Ten Fugitive, Ryan Wedding, and his associates, a rare 2002 Mercedes CLK-GTR valued at $13 million was seized by the FBI.

Wedding wanted poster: https://t.co/PCwWjFU578 pic.twitter.com/aBBfVbbUfS — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) November 25, 2025

A través de su empresa Diamond Star, el intermediario habría facilitado la compra del deportivo, hoy bajo resguardo de la agencia estadounidense, y se convirtió en una pieza clave para reconstruir el entramado financiero del exatleta.

El rastro del vehículo permitió a las autoridades entender la dimensión del lavado de dinero que sostenía la organización. Según el Departamento del Tesoro, Wedding utilizó bienes de lujo como automóviles y motocicletas para blanquear ganancias provenientes del tráfico de cocaína que fluía desde Colombia, cruzaba México y llegaba tanto a Estados Unidos como a Canadá, generando ingresos anuales superiores a los mil millones de dólares.

Su millonaria colección de moticicletas

La investigación también se amplió hacia su círculo cercano. En noviembre, al menos siete ciudadanos canadienses fueron detenidos y extraditados a Estados Unidos por su presunta participación en la red criminal.

Entre ellos figuraban un abogado penalista acusado de facilitar servicios ilegales al narcotraficante y otros colaboradores vinculados a conspiraciones de asesinato y tráfico de drogas en varias provincias de Canadá.

El seguimiento no se limitó al automóvil deportivo. En México, autoridades federales aseguraron una colección de motocicletas de alto rendimiento valuada en unos 40 millones de dólares, además de drogas, obras de arte y objetos de valor.

This month, Mexican authorities executed multiple search warrants and seized a large number of motorcycles with an estimated value of approximately $40 million USD believed to be owned by FBI’s Top Ten Fugitive Ryan James Wedding. This successful seizure is a result of… pic.twitter.com/yessXdMYDV — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 29, 2025

Estos operativos, realizados en la Ciudad de México y el Estado de México, fueron descritos como parte de una ofensiva conjunta que terminó por acortar los movimientos de Wedding y revelar su red logística.

Finalmente, la estructura de apoyo personal también resultó clave, pues una red de acompañantes de lujo, encabezada por Carmen Yelinet Valoyes Flores, así como otros socios sentimentales y operativos, fue identificada por autoridades estadounidenses como parte del sistema que protegía y financiaba al fugitivo.

