México subastará las motocicletas de lujo decomisadas al narcotraficante canadiense Ryan Wedding

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca recaudar al menos 3 millones de dólares mediante la subasta de 62 motocicletas de lujo decomisadas en operativos relacionados con Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense señalado por autoridades estadounidenses de encabezar una organización internacional de narcotráfico.

La venta estará a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), que programó la subasta presencial para los próximos 11 y 12 de noviembre en la Ciudad de México, como parte de un procedimiento que contempla 620 lotes de bienes muebles.

De acuerdo con la información difundida por el organismo, las motocicletas tienen precios de salida que van de los $1,100 dólares hasta los $132,000 dólares. La colección fue valuada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en aproximadamente 40 millones de dólares.

Entre las unidades que serán subastadas destacan motocicletas de competencia y prototipos de fábrica utilizados en MotoGP, así como modelos clásicos de Grand Prix de 500 centímetros cúbicos y ejemplares de Superbike.

This month, Mexican authorities executed multiple search warrants and seized a large number of motorcycles with an estimated value of approximately $40 million USD believed to be owned by FBI’s Top Ten Fugitive Ryan James Wedding. This successful seizure is a result of? pic.twitter.com/yessXdMYDV — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 29, 2025

El catálogo incluye unidades de seis fabricantes: Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, Suzuki y Yamaha, con modelos fabricados entre las décadas de 1960 y 2020.

Uno de los principales atractivos de la colección son las Ducati Desmosedici GP, motocicletas de competición cuyos precios de salida alcanzan más de $132,000 dólares. También figuran modelos históricos de Honda y Suzuki vinculados al motociclismo profesional.

¿Por qué fueron decomisadas las motocicletas?

Las unidades quedaron bajo resguardo de las autoridades mexicanas después de cuatro cateos realizados el 24 de diciembre de 2025 en inmuebles de la Ciudad de México y el Estado de México.

Los operativos fueron coordinados por autoridades mexicanas, en colaboración con agencias de Estados Unidos y Canadá. Durante las diligencias también fueron incautados vehículos de lujo, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos útiles y sustancias ilícitas, entre otros objetos.

Ryan James Wedding representó a Canadá en snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002. Posteriormente, autoridades estadounidenses lo señalaron de presuntamente encabezar una red internacional dedicada al tráfico de cocaína y vinculada al Cártel de Sinaloa.

Sigue leyendo:

– Ryan Wedding se declaró no culpable de narcotráfico durante su primera comparecencia.

– Un vehículo deportivo exclusivo fue la pista para seguir el rastro de Ryan Wedding.