Más de una tonelada de metanfetamina, alrededor de 28 a 29 kilogramos de fentanilo y un vehículo blindado fueron decomisados por fuerzas federales durante un cateo realizado en un inmueble de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, la intervención se llevó a cabo por parte de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con otras corporaciones federales y estatales.

Las sustancias incautadas representarían millones de dosis que, de acuerdo con las estimaciones de las autoridades, significarían una afectación económica superior a los 8 millones de dólares para el crimen organizado.

La acción se desarrolló mediante una orden técnica de investigación, un mecanismo legal que permite a las fuerzas armadas, en coordinación con las autoridades ministeriales, ingresar a un domicilio señalado como punto de operación de un grupo delictivo.

En Tijuana, Baja California, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, ejecutaron un cateo en un inmueble, donde aseguraron más de una tonelada de metanfetamina, 29 kilos de? pic.twitter.com/m12LomZV3S — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 19, 2026

La ubicación del operativo, en Tijuana, corresponde a una zona de relevancia para las rutas de distribución de droga hacia Estados Unidos.

De acuerdo con medios locales como La Jornada, los bienes decomisados presuntamente pertenecían a Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa.

Este decomiso forma parte de las acciones de las autoridades federales contra el almacenamiento y distribución de drogas sintéticas en la frontera norte del país.

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