Golpe a Los Mayos: autoridades decomisan más de una tonelada de metanfetaminas en Tijuana
Las sustancias incautadas representarían millones de dosis que significarían una afectación económica al crimen organizado superior a los 8 millones de dólares
Más de una tonelada de metanfetamina, alrededor de 28 a 29 kilogramos de fentanilo y un vehículo blindado fueron decomisados por fuerzas federales durante un cateo realizado en un inmueble de Tijuana, Baja California.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, la intervención se llevó a cabo por parte de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con otras corporaciones federales y estatales.
Las sustancias incautadas representarían millones de dosis que, de acuerdo con las estimaciones de las autoridades, significarían una afectación económica superior a los 8 millones de dólares para el crimen organizado.
La acción se desarrolló mediante una orden técnica de investigación, un mecanismo legal que permite a las fuerzas armadas, en coordinación con las autoridades ministeriales, ingresar a un domicilio señalado como punto de operación de un grupo delictivo.
La ubicación del operativo, en Tijuana, corresponde a una zona de relevancia para las rutas de distribución de droga hacia Estados Unidos.
De acuerdo con medios locales como La Jornada, los bienes decomisados presuntamente pertenecían a Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa.
Este decomiso forma parte de las acciones de las autoridades federales contra el almacenamiento y distribución de drogas sintéticas en la frontera norte del país.
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