México revela reunión con director de la DEA para reforzar combate al narcotráfico

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó que sostuvo una reunión de trabajo con Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), para revisar las prioridades de colaboración bilateral contra las organizaciones criminales que operan en ambos países.

El encuentro permitió abordar el intercambio de información de inteligencia, las investigaciones financieras contra estructuras del narcotráfico, las solicitudes de colaboración pendientes y los procedimientos de extradición de personas reclamadas por las autoridades estadounidenses. A través de un mensaje publicado en X, García Harfuch explicó que la reunión había sido programada desde finales de octubre y respondió a la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

“Coincidimos en la importancia de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales que generan violencia”, señaló el funcionario mexicano al describir los temas tratados con Cole. Entre las prioridades también figuraron la captura de objetivos criminales considerados relevantes para ambos gobiernos, el combate al tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano y las acciones para impedir que las drogas lleguen al mercado estadounidense.

García Harfuch agregó que las autoridades revisaron mecanismos para identificar y frenar los recursos económicos procedentes de las actividades ilícitas que terminan financiando a las organizaciones delictivas.

Como parte de la colaboración y coordinación con el Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, y con base en los cuatro principios de respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida; respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación,? — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 9, 2026

México insiste en que la cooperación con Washington no implica subordinación

Uno de los puntos centrales del mensaje del secretario fue la defensa de los límites de la colaboración con las agencias estadounidenses, particularmente en materia de soberanía y operaciones de seguridad dentro de México.

El funcionario reiteró que el trabajo bilateral se desarrolla bajo cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación. “Las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias”, enfatizó.

Por su parte, la DEA confirmó que Terrance Cole sostuvo el encuentro con García Harfuch la semana pasada y explicó que la conversación estuvo enfocada en los esfuerzos compartidos para desmantelar organizaciones criminales que la agencia estadounidense identifica como narcoterroristas, además de combatir la corrupción que facilita sus operaciones. “Las organizaciones criminales no reconocen fronteras. Tampoco lo hace nuestro compromiso compartido de llevarlas ante la justicia”, publicó la dependencia estadounidense.

Aunque ambas partes destacaron la importancia de mantener la coordinación, no se anunciaron nuevos acuerdos operativos ni se identificaron extradiciones o detenciones específicas como resultado directo de la reunión.

During my recent trip to Mexico City, I met with Secretary Omar Harfuch @OHarfuch @SSPCMexico @GabSeguridadMX to exchange intelligence, share information on active investigations, and identify future opportunities for capacity building and operational collaboration.



The? — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 10, 2026

Captura de R2 y extradiciones mantienen la cooperación contra el narcotráfico

El acercamiento entre García Harfuch y Cole ocurre después de recientes acciones contra integrantes de organizaciones criminales con presencia en México y Estados Unidos. El domingo, el secretario informó sobre la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias R2, señalado como presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y requerido por autoridades estadounidenses. El operativo contó con información de inteligencia proporcionada por la DEA.

Otro caso relacionado con esa organización es el de Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, contra quien un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó una acusación por presunto tráfico de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. La coordinación también tiene como antecedente los tres traslados masivos realizados por México entre febrero de 2025 y enero de 2026, mediante los cuales fueron enviados a Estados Unidos 92 objetivos reclamados por Washington.

García Harfuch ha sostenido que estos mecanismos han permitido avanzar en capturas, extradiciones e investigaciones contra estructuras del narcotráfico. La reunión adquiere relevancia mientras Sinaloa enfrenta una prolongada crisis de violencia por enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, escenario en el que el funcionario mexicano participó este lunes en un acto público.

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