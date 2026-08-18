Omar García Harfuch y la DEA refuerzan la lucha de México contra el narco

La cooperación entre México y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) tuvo un nuevo capítulo este martes, luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en México, Omar García Harfuch, participó en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026 y destacó el trabajo conjunto con el director de la agencia estadounidense, Terrance Cole.

El encuentro adquirió relevancia por el historial reciente de tensiones entre el gobierno mexicano y la DEA, particularmente por las diferencias en torno al intercambio de información, las operaciones contra organizaciones criminales y el respeto a la soberanía mexicana.

En este contexto, García Harfuch destacó que México mantiene la cooperación internacional bajo principios de “responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a nuestra soberanía”.

En el marco de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas celebrada en #BuenosAires, #Argentina, el secretario de seguridad, @OHarfuch, presentó los principales resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Presidenta @Claudiashein y destacó el? pic.twitter.com/sjCHdWRVbj — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 18, 2026

Durante su intervención, el funcionario mexicano presentó los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que la coordinación internacional ha permitido localizar y detener en México a objetivos prioritarios buscados por autoridades de distintos países, así como trasladar a Estados Unidos a 92 objetivos de alto impacto.

A diferencia de las tensiones que marcaron el vínculo entre México y la DEA durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la administración de Sheinbaum ha retomado canales de cooperación con las agencias estadounidenses.

Desde Buenos Aires, el tono fue distinto, García Harfuch agradeció públicamente a la DEA y a Cole “por la colaboración, el intercambio oportuno de información y la invitación a este foro”.

El funcionario mexicano sostuvo que las organizaciones criminales operan a través de distintas fronteras y que los gobiernos deben responder de manera coordinada.

“Las organizaciones criminales operan a través de las fronteras; por ello, nuestra respuesta no puede ser aislada ni fragmentada”, afirmó.

García Harfuch agradeció expresamente a la DEA y a Terrance Cole por “la colaboración, el intercambio oportuno de información y la invitación a este foro”. Crédito: SSPC | Cortesía

Resultados contra el narcotráfico

Ante representantes de seguridad de distintos países, García Harfuch presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Destacó que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86 a 42 casos en julio de 2026, una reducción de 51%.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde el inicio de la actual administración fueron detenidas más de 63,500 personas por delitos de alto impacto, además de asegurar más de 32,800 armas y 518 toneladas de droga, entre ellas más de dos toneladas de fentanilo y más de 5 millones de pastillas de esa sustancia.

“El objetivo común debe ser que el fentanilo, metanfetamina y cualquier otro tipo de droga no llegue a las calles y sobre todo que menos personas pierdan la vida por esas drogas”, dijo Harfuch. “Nuestro objetivo no es únicamente decomisar drogas, es destruir la capacidad industrial y logística de las organizaciones criminales”.

La relación entre Harfuch y Cole también ha ganado visibilidad en los últimos meses. En agosto, Cole reconoció públicamente el trabajo del funcionario mexicano y destacó que ambos gobiernos mantienen comunicación constante para combatir al crimen organizado.

En marzo, la propia DEA informó que la reunión entre ambos funcionarios se concentró en “la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la creación de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera”.

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