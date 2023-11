“Les gusta ganar plata y nada más”: David Faitelson atacó a los jugadores de El Tri

La selección mexicana recibió un balde de agua fría en el Estadio Nacional. El conjunto de Jaime Lozano fue claramente superado por la selección de Honduras. El resultado fue 2-0 y la molestia del entorno que sigue a El Tri es más que evidente. David Faitelson estalló con la derrota mexicana en suelo hondureño.

Reinaldo Rueda y sus dirigidos plantearon un partido perfecto y se llevaron la ventaja en la serie con el objetivo de meterse entre las cuatro mejores selecciones de la Liga de Naciones de la Concacaf y el pase a la Copa América 2024. La selección mexicana no pudo imponer sus condiciones y varios analistas del fútbol mexicano se lo recriminaron.

“Me parece que algunos futbolistas mexicanos son unos auténticos sin vergüenzas. No les gusta la crítica, no se comprometen en la cancha de juego, les gusta que siempre estén hablando bien de ellos, les gusta ganar buena plata y nada más“, dijo David Faitelson para el programa Línea de 4.

A pesar de que México tuvo bajo su poder la posesión de la pelota, El Tri no pudo transformarla en juego efectivo de cara al gol. En todo el partido solo hicieron dos remates al arco hondureño.

Más tiempo para Julián Quiñones

La selección mexicana se fue sin goles del Estadio Nacional de Honduras. Los ojos están puestos sobre Santiago Giménez y Raúl Jiménez, este último ha tenido muy pocos minutos de buenos destellos con El Tri y con su club.

En vista de estas deficiencias, el Ruso Zamogilny considera que deberían buscarse alternativas con Julián Quiñones e incluso Henry Martín.

“La apuesta de Quiñones (se tiene que hacer), es un futbolista que lo está haciendo bien en la Liga. Es arriesgado ponerlo porque no tiene mucho tiempo entrenando (con el Tri). Lo pondría con Henry Martín“, explicó.

