El fuerte cruce entre David Faitelson y Rafa Puente Jr

David Faitelson es un polémico analista que constantemente emite declaraciones que son criticadas a través de las redes sociales. En un debate con Rafa Puente Jr, Faitelson tildó de fracasado al estratega mexicano. El polémico periodista tuvo que ofrecer unas disculpas públicamente.

En un debate para Línea de 4, Rafa Puente Jr. cuestionó los análisis de David Faitelson sobre la Liga de Campeones de la Concacaf. El estratega mexicano considera que muchas de las afirmaciones de Faitelson son pocos convincentes. El entrenador insinuó que el analista sólo busca generar discordia.

“A mí no me puedes decir que solamente hago show porque soy un periodista y me tienes que dar respeto en ese sentido. Me estás faltando al respeto porque estás diciendo que es estéril lo que yo hago, ¿quién lo dice? un pinche entrenador fracasado… tú no sirves como entrenador“, fue la respuesta de Faitelson.

Rafa Puente Jr. devolvió el “golpe” en plena transmisión, pero el entrenador azteca mantuvo la compostura y armó una respuesta calmada. El exestratega de Pumas de la UNAM considera que, fracasado o no, siempre ha sido leal a sus ideas y principios.

“Un pinche entrenador fracasado que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente piensa y no te dice. Yo no sirvo como entrenador, pero hay una palabra que en tu vida te has encargado de llevar a cabo y que yo la he llevado a cabo toda mi vida, fracasado o no fracasado: congruencia“, dijo Puente Jr.

Las disculpas de David Faitelson

En el debate, David Faitelson perdió un poco los cabales al insultar el desarrollo profesional de Rafa Puente Jr. En vista de la dureza de sus palabras, el analista de TUDN decidió utilizar sus redes sociales para pedir una disculpa pública por su actitud en el debate.

“Lamento mucho lo que ocurrió anoche en el programa de @Lineade4TUD. Reaccioné de forma inapropiada. Las descalificaciones personales no tienen cabida en un programa de interés periodístico. Quiero ofrecer una disculpa sincera a @rafaelpuente, a mis compañeros de @TUDNMEX y sobre todo a nuestros televidentes…”, escribió Faitelson.

