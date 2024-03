“Las neuronas se le están agotando”: Canelo Álvarez recibe críticas de David Faitelson

Saúl Álvarez está en el centro de las críticas antes de su pelea contra Jaime Munguía. El Canelo se enfrentará el 4 de mayo en Las Vegas, Nevada, al peleador proveniente de Tijuana. Sin embargo, muchos se quedaron con las ganas de que David Benavídez fuese el rival. David Faitelson arremetió contra el Canelo por su forma de evitar al “Bandera Roja”.

Es una pregunta esperada cada vez que Saúl Álvarez ofrece declaraciones, ¿por qué no pelear contra David Benavídez? El Canelo considera que el “Bandera Roja” no tiene nada que ofrecerle.

La única forma en la que el tapatío se suba al ring con Benavídez es que una promotora le ofrezca cantidades exorbitantes de dinero. David Faitelson considera que sus peticiones no son coherentes.

“A mí me parece, con todo respeto, una locura; una verdadera locura, ya está enloqueciendo el Canelo… ya, tantos golpes que ha recibido, ya las neuronas se están agotando“, dijo el analista para TUDN.

David Faitelson considera que, el hecho de que Canelo pida hasta $200 millones de dólares para subirse al ring con Benavídez, es una estrategia para seguir evitando el combate. El polémico analista cree que Saúl Álvarez no quiere poner en riesgo su carrera ante una posible derrota por la vía rápida.

“¿Quién te sientes? ¿Muhammad Ali? ¿Sugar Ray Leonard? ¿Quién te sientes, Canelo? ¿Floyd Mayweather? Por Dios, nadie le va a dar $200 millones de dólares por enfrentarse a David Benavidez, que ponga los pies en la Tierra o, de plano, Canelo, dinos ‘no quiero pelear con Benavidez, no quiero tomar ese riesgo en este momento de mi carrera’(…). Por favor, no enloquezcas y no nos veas la cara de estúpidos”, agregó.

¿Qué dijo David Benavídez?

El Canelo Álvarez ya tuvo respuesta a su “ilusión” de poder recibir hasta $200 millones de dólares por una pelea contra David Benavídez. El “Bandera Roja “reaccionó de forma negativa ante el ambicioso deseo del tapatío y le respondió con tono de burla.

“Canelo, si no tengo nada que ofrecerte, ¿por qué estas pidiendo $150-$200 millones de dólares para pelear con alguien que no vale nada? Ojalá después de que ganes ese dinero te sobre para que te compres un par de huevos“, escribió David Benavídez en redes sociales.

