“El América no está ni para jugar Libertadores”: le restan mérito al ritmo del conjunto azulcrema

El Club América está viviendo un gran presente. El conjunto de André Jardine está en la cima de la Liga MX y es un claro candidato para optar por el bicampeonato. Además, las Águilas tienen un pie y medio en las semifinales de la Concachampions. A pesar de ello, David Faitelson cuestionó la imbatibilidad azulcrema.

El actual campeón de la Liga MX ya encaminó la serie por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Las Águilas del América vencieron 0-4 a New England. Sin embargo, Faitelson asegura que enfrentaron a uno de los peores clubes de Estados Unidos.

“El América no está ni para jugar Libertadores, ni para jugar la Champions, no es un equipo invencible, no ha ganado el Bicampeonato, fue a la cancha de un equipo como el New England Revolution, quizá uno de los peores de la MLS y le metió un cuatro por cero contundente“, dijo el analista.

¡No exageren! El #ClubAmerica no está fuera de liga, le ganó al posiblemente peor equipo de la #MLS pic.twitter.com/qNaje1dnew — David Faitelson (@DavidFaitelson_) April 6, 2024

El conjunto de la MLS no ha iniciado muy bien el torneo estadounidense. New England Revolution no ha podido ganar su primer partido en el torneo, luego de cinco jornadas; cuatro derrotas y un empate lo tienen en el último lugar de la Conferencia Este.

“¿Dónde lo quieren poner el América? ¿A jugar la próxima semana contra el que gane del Manchester City y Real Madrid? América tiene una mecha muy corta, emocional, pasional, y las cosas se disparan, hoy están en las nubes, pero mucho cuidado porque la caída desde las nubes es prolongada“, agregó.

Gerardo Martino pone al América como favorito

Contrario a lo que piensa David Faitelson, Gerardo Martino considera que las Águilas del América son el rival a vencer en la Liga de Campeones de la Concacaf. El “Tata” se imagina enfrentando al conjunto azulcrema en una hipotética final contra Inter Miami. Sin embargo, en el camino del América está un peligroso Pachuca que también trituró a su rival.

“Este tipo de competencias, imagínate vos que nosotros tenemos la posibilidad de pasar a Monterrey, probablemente venga Tigres o el campeón de la MLS y si tenemos suerte de pasar eso te tocará América porque evidentemente es el favorito, por lo menos de mi gusto. La merma de jugadores no sé si sea al desgaste de viajes de pretemporada”, dijo Martino en rueda de prensa.

