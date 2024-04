Gerardo Martino le puso su ficha a las Águilas del América

Gerardo Martino tiene complicado su cruce ante Rayados de Monterrey. Sin Lionel Messi en cancha, el conjunto estadounidense perdió de local 1-2 en el partido de ida. Sin embargo, el “Tata” cree que el máximo favorito en la Liga de Campeones de la Concacaf es el Club América.

El exseleccionador de México le mando un fuerte guiño al conjunto azulcrema. Para Gerardo Martino, las Águilas del América podrían llegar hasta la final, lugar en donde hipotéticamente se enfrentaría con el Inter Miami.

“Este tipo de competencias, imagínate vos que nosotros tenemos la posibilidad de pasar a Monterrey, probablemente venga Tigres o el campeón de la MLS y si tenemos suerte de pasar eso te tocará América porque evidentemente es el favorito, por lo menos de mi gusto. La merma de jugadores no sé si sea al desgaste de viajes de pretemporada”, dijo Martino en rueda de prensa.

¡SU FAVORITO PARA LEVANTAR LA CONCACAF!🏆



🎙️"Por lo menos para mi gusto, el Club América es evidentemente el favorito a llevarse el torneo (Concachampions), han demostrado ser los mejores”. – Gerardo Martino.🇦🇷



¡HÁGANLO POSIBLE ÁGUILAS!🦅 pic.twitter.com/1rGozbvHf4 — Dinastía Águila (@Dinastiaguila) April 4, 2024

A pesar de que Rayados de Monterrey los derrotó en el partido de ida, el “Tata” reconoció que le gustó lo que vio de sus dirigidos dentro del campo. No está de mas mencionar que Lionel Messi no estuvo disponible por lesión. El argentino será un arma bajo la manga para el duelo de vuelta.

“Me gusto la forma que competimos, lo hicimos muy bien, no hemos sufrido situaciones de gol, el 1-1 es una jugada desafortunada nuestra y el 2-1 es de fuera del área, competimos bien y eso me parece importante. Es cierto que habíamos jugado con Nashville pero cuando uno accede a estas fases para jugar contra lo mejores del continente, estuvimos a la altura del partido”, agregó.

El Club América con su paso demoledor

Las Águilas del América son los actuales campeones del fútbol mexicano. El conjunto de André Jardine ha replicado sus buenas actuaciones del torneo azteca en copas internacionales. La Liga de Campeones de la Concacaf no ha sido una excepción.

Después de complicarse más de la cuenta con el Real Estelí, el conjunto azulcrema ha ido de menos a más. Las Águilas del América superaron en octavos de final a las Chivas de Guadalajara y ahora les toca enfrentar al New England.

En el partido de ida, el Club América casi definió la serie. En condición de visitante los azulcremas golearon 0-4 al conjunto estadounidense. La vuelta se jugará este martes 9 de abril. El partido se desarrollará en el Estadio Azteca.

