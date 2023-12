Rafa Puente Jr. le lanzó un dardo a la directiva de Pumas de la UNAM 

Los Pumas de la UNAM no han podido volver a ser aquel equipo ganador de antaño. El conjunto mexicano lo ha intentado de múltiples formas posibles. Sin embargo, Rafa Puente Jr. insinuó que la directiva ayuda a sus entrenadores según el cartel que tengan.

Rafa Puente Jr. salió por la puerta de atrás de los Pumas de la UNAM. El exdelantero mexicano fue nombrado como entrenador del club en octubre de 2022 y 5 meses más tarde salió del cargo. El exentrenador de los Bravos de Juárez solo dirigió 12 partidos en los que ganó 3 compromisos, empató 2 y perdió 7.

Sin embargo, el juvenil entrenador mexicano reveló algunos problemas que tuvo que afrontar durante su etapa como entrenador. Rafa Puente Jr. aseguró que el club, durante su proceso, no tenía la capacidad de contratar a un jugador de bajo nivel del balompié mexicano.

“Lo digo con toda franqueza y tal cual fue. En Pumas no hubo forma de que me pudieran traer un refuerzo de la Liga de Expansión porque no había presupuesto“, dijo Rafa Puente Jr. en unas declaraciones recopiladas por Fox Sports.

Con el “Turco” llega el presupuesto

Rafa Puente Jr. insinuó que, durante el proceso de Antonio Mohamed sí hubo confianza. El dinero para fichajes que no había durante su ciclo en el banquillo, si apareció mágicamente con el “Turco” en el banquillo de los Pumas de la UNAM.

“Deciden prescindir del proyecto, cortarlo, llega Mohamed, e insisto, no es culpa de Mohamed, no había un peso y de repente Licha Magallán, Nathan Silva, Rodrigo López, Ergas, Tabó y el Toro Fernández. Perdón, pero aquí, en China, Alemania y en Rusia, un plantel con seis incorporaciones cambia por completo porque además de esos seis, cinco titulares indiscutibles“, dijo el exentrenador del conjunto Universitario.

Antonio Mohamed si tuvo mejores resultados en el banquillo de Pumas de la UNAM. Con fichajes en su bolsillo, el “Turco” dejó un balance de 12 victorias, 6 empates y 11 derrotas en 29 partidos dirigidos.

Sin embargo, el estratega argentino dejó mal parada a la directiva de los Pumas de la UNAM. Luego de recibir todo el apoyo de la parte dirigencial, sustento que no tuvo Rafa Puente Jr, el “Turco” decidió abandonar el banquillo del club tras 260 días desde su llegada. Por yermas personales, Antonio Mohamed dio un paso al costado y en el cargo se quedó Gustavo Lema.

