Las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América se pelean por Gerardo Arteaga

Las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América son dos clubes con filosofías distintas, pero con grandes éxitos en sus vitrinas. Gerardo Arteaga, jugador mexicano que milita en Bélgica, tendría en sus manos la posibilidad de elegir entre ambos conjuntos. Sin embargo, los deseos del jugador eran otros hace unos meses atrás.

Gerardo Arteaga tenía una carrera en ascenso. El joven lateral formado en el Santos Laguna era una de las grandes figuras del Genk. Sin embargo, el azteca habría perdido brillo en el fútbol belga. Cada vez hay menos ruido del mexicano y un posible salto a un club nuevo en Europa.

En medio de este estatus, el posible regreso a la Liga MX estaría en el radar. Según informaciones de Fox Sports, Gerardo Arteaga tenía todo arreglado para llegar a las Águilas del América. Sin embargo, ambos clubes no habrían podido llegar a un acuerdo.

🚨¡CAMPEONES DE LIGA MX Y POR AMARRAR REFUERZO EUROPEO! 🚨@GusMenFox reveló en #LUP que América está a detalles de cerrar a Gerardo Arteaga como refuerzo para el Clausura 2024🏆🇲🇽https://t.co/XINeVs7VKF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 19, 2023

En este sentido, desde TUDN informaron la presunta intromisión de las Chivas de Guadalajara. El periodista Daniel Velasco difundió el presunto interés del Rebaño Sagrado de interponerse en las negociaciones del Club América y el lateral mexicano. La directiva del club, apoyada por las nuevas ideas de Fernando Gago, querrían reforzarse con el lateral azteca.

Gerardo Arteaga ha jugado 19 partidos en lo que va de temporada, pero en cancha ha jugado 1,451 minutos. Estas cifras se traducen en poco más de 16 partidos completos. El mexicano tiene contrato con el Genk hasta junio de 2025 y está valorado en poco más de $6 millones de dólares.

¡GERARDO ARTEAGA VA A REGRESAR AL FÚTBOL MEXICANO!



La pregunta es: ¿A dónde?



Toda la información en #InsidersLigaMX https://t.co/rEpC0Q8Ioe — Daniel Velasco | El Sonrisas 🃏 (@daniel_velasco5) December 22, 2023

Arteaga había ninguneado a la Liga MX

Durante el mercado de verano, Gerardo Arteaga había sido vinculado con las Águilas del América. En una entrevista realizada hace seis meses atrás, el joven lateral del Genk reconoció que estaba al tanto de estos rumores, pero que su interés principal era mantenerse en el Viejo Continente.

“Si vi en internet los rumores, pero yo no supe nada, yo no se nada. A mi no me han dicho nada. Yo quisiera seguir en Europa, claramente. Si me llegan ofertas de aquí de Europa, pues yo prefiero seguir acá en Europa. Al final de cuentas en el fútbol uno no es el que decide. El jugador a veces no es el que decide, pero en mi mente está permanecer en Europa”, dijo Gerardo Arteaga en una entrevista publicada en el canal de Youtube, Mano a mano.

Entre las pretensiones del mexicano, la Liga MX nunca figuró dentro de ellas. Gerardo Arteaga fue vinculado con importantes equipos de la Serie A de Italia, pero el azteca tenía, entre sus gustos personales, llega a la Premier League o LaLiga. Seis meses más tarde, el fútbol mexicano sería su premio de consuelo.

“A mi, de todo el mundo, las que más me gustan son la liga española y la de Inglaterra. Esas dos ligas son mis favoritas. Yo quisiera ir a alguna de esas dos ligas, cualquiera de las dos me gustan mucho”, reconoció.

