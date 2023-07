Gerardo Arteaga revela el lado oscuro de irse al fútbol de Europa: “Fue muy feo, sobre todo por la soledad”

Cada vez son más los futbolistas mexicanos que salen de su zona de confort y prueban suerte en el fútbol de Europa. Para muchos es un sueño logrado, pero llegar al Viejo Continente también tiene sus etapas grises y amargas. Gerardo Arteaga, futbolista del Genk de Bélgica reveló que sufrió de depresión durante su primer año en el fútbol europeo.

Gerardo Arteaga pasó del Santos Laguna al Genk de Bélgica, un equipo importante en aquella nación. A pesar de que esta transacción de buenas a primeras puede verse como un sueño cumplido, la soledad y estar lejos de la familia es un factor clave que afectó en gran medida al mexicano.

“Entré como en un tipo de depresión porque pues más que nada por la soledad. Creo que la soledad fue lo que más me pegó. Estuve un año solo, viviendo solo, entonces fue muy complicado para mí. No tenía con quién charlar, no tenía nada. Con México es otro horario, entonces yo cuando salía de entrenar pues llegaba a mi casa y era solo, no tenía con quien hablar ni siquiera por teléfono porque en México era de madrugada. Entonces también eso fue muy feo y la depresión me entró, sobre todo por la soledad”, explicó Arteaga en una entrevista en el canal de YouTube Mano a Mano.

¿Gerardo Martino no lo entendió?

Para sanar aquellos momentos de soledad, Gerardo Arteaga tomó la decisión de permanecer con su familia durante el verano, en vez de representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El futbolista mexicano aseguró que Jaime Lozano, entrenador de esa selección, entendió sus argumentos. Sin embargo, el joven lateral del Genk insinuó que Gerardo Martino no comprendió su situación, pues en las convocatorias siguientes sería relegado al banquillo de El Tri.

“Pero todo depende también de los entrenadores porque Jimmy Lozano si me entendió, pero hay otros que no lo entienden (…) Si (fue una buena decisión no ir a los Juegos Olímpicos), yo al principio tenía un poco de miedo de decir ‘no me quiero arrepentir o sea haber tomado esta decisión’ no quiero arrepentirme por el resto de mi vida. Yo quería jugar los Juegos Olímpicos, era un sueño para mí jugar, pero en ese momento no estaba listo. No me arrepiento. Esas vacaciones a lo largo de toda mi vida creo que han sido el mejor descanso que he tenido hasta la fecha”, reconoció.

Gerardo Arteaga es uno de los jugadores mejores valorados del Genk. VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG- Getty Images.

Foto: Getty Images

La decisión de Gerardo Arteaga fue cuestionado en las redes sociales. Muchos aseguraban que el futbolista ponía por encima los intereses de su club a los de El Tri Olímpico. El mexicano reconoció que ignoró lo que pasaba en la web para no agudizar sus problemas de salud mental.

“En esos tiempos yo también traté de alejarme de eso. O sea, cuando yo decidí no ir a la selección, yo traté como que de alejarme de las redes sociales. Como decir, ‘No voy a leer nada, no voy a ver nada’. Subía algunas fotos o historias a Instagram de cuando salía de paseo, cuando salía con mi familia, cuando salía a algún lado. Pero lo subía y listo. Yo no miraba el teléfono, yo no quería ver nada. Yo lo único que quería era disfrutar el momento con mi familia y con mi novia”, concluyó.

