Gerardo Arteaga habló del Tata Martino y su experiencia con México en el Mundial de Qatar 2022

Ir a un Mundial no es una posibilidad que está a la mano de todos los jugadores de fútbol. Solo un grupo selecto puede representar a su país en una Copa del Mundo y esta lista se reduce cuando se trata de un conjunto tan competitivo como el de México. Gerardo Arteaga asitió al Mundial de Qatar 2022, pero no tuvo buenas sensaciones de aquel torneo que fue liderado por Gerardo Martino en el banquillo.

“Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… sinceramente no me da esa emoción”, escribió Gerardo Aretaga en su cuenta de Twitter. El futbolista del Genk de Bélgica asistió con sus compañeros al torneo, pero no pudo jugar ni un minuto.

“La Copa del Mundo es un un sueño para todos los futbolistas, al igual que para mí. Pero no participé en un solo minuto, entonces, la verdad, sentí como que si no hubiera estado en en la Copa del Mundo. Okey, estuve con el equipo, estuve con todos en el viaje a Qatar (…) todos dicen, ‘pero bueno, fuiste a la Copa del Mundo, hay muchos que no’. Ok, fui, pero yo no fui de vacaciones yo quería ir a jugar (…) Sentí como que me faltó haber jugado, haber participado con mi equipo. Entonces, fue por eso que que yo me sentía un poco así“, indicó el mexicano en una entrevista con Mano a Mano.

Sin explicaciones de Gerardo martino

Gerardo Arteaga fue cuestionado sobre el Tata martino y si hubo alguna razón por la que no estuviese en el once de la Selección Mexicana. Insinuando una mala gestión del grupo, Gerardo Arteaga explicó que el Tata es el primer entrenador que conoce que no habla con sus jugadores para explicar sus inclusiones o ausencias del once incial.

“No me había pasado. Yo no había tenido ningún entrenador ni en selección ni en que los clubes a lo largo de mi carrera. A todos los entrenadores con los que he estado, normalmente, cuando tú no juegas, ellos te dicen el por qué o qué necesitas, qué te falta, o si tú estás jugando, también te dicen, ‘Oye, tú estás jugando porque que estás entrenando bien’. En esta ocasión, no me dijo nada”, explicó.

Gerardo ‘Tata’ Martino lamentándose en el partido de México ante Arabia Saudita. ALFREDO ESTRELLA/Getty Images.

Gerardo Artega es un joven lateral de 24 años con una gran proyección en el fútbol internacional. El mexicano milita en el Genk de Bélgica y ha jugado más de 100 partidos con el conjunto europeo. México será sede del Mundial de 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. Arteaga espera tener una revancha en el futuro.

“No, no, ninguna herida. Yo, claro, como tú lo dices, lo digerí, ahora toca pensar que no es el último Mundial que va a haber en mi carrera, entonces, hay que prepararnos. Tengo varios años por delante para prepararme para el siguiente Mundial y sacarme esa espinita“, concluyó.

