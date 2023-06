Las Águilas del América sufren un nuevo rechazo: Gerardo Artega le cierra las puertas al conjunto azulcrema (Video)

Las Águilas del América pasan por una mala racha deportiva. Tras la salida de Fernando Ortiz del banquillo, el conjunto azulcrema no ha podido encontrar a un nuevo entrenador. Pero los refuerzos también son un problema. El Club América tenía intenciones de reforzar su defensa con la adquisición de Gerardo Artega, pero el mexicano le cerro las puertas a esta posibilidad.

El poderoso conjunto de la Liga MX planea realizar una limpieza profunda para el Apertura 2023. Además, el Club América tenía intenciones de repatriar a Gerardo Arteaga, pero esta posibilidad de desvanece por las propias declaraciones del lateral.

“Si vi en internet los rumoeres, pero yo no supe nada, yo no se nada. A mi no me han dicho nada. Yo quisiera seguir en Europa, claramente. Si me llegan ofertas de aquí de Europa, pues yo prefiero seguir acá en Europa. Al final de cuentas en el fútbol uno no es el que decide. El jugador a veces no es el que decide, pero en mi mente está permanecer en Europa”, dijo Gerardo Arteaga en una entrevista publicada en el canal de Youtube, Mano a mano.

¿Cuál es el futuro de Artega?

El futbolista mexicano es una de las piezas más importantes del Genk de Bélgica. Gerardo Artega se ha ganado la titularidad en el club al punto de que ha acumulado más de 100 partidos en la institución europea. Sin embargo, el objetivo del azteca es llegar a una de las cinco ligas top del Viejo Continente.

“Obviamente mi objetivo es dar el salto a una liga mejor. Yo aquí cumplí ya mis 100 partidos, he estado jugando muy bien, he estado aquí en el club. Igual, si me toca estar aquí, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir defendiendo este escudo. Pero mi inspiración y mi motivación es dar un salto“, explicó.

¿A qué club quiere ir el lateral mexicano?

El defensor azteca ha estado en el radar de varios equipos italianos, entre ellos el AC Milan, club que intentó adquirirlo en el pasado mercado de traspasos. Sin embargo, Italia no es el objetivo de Gerardo Arteaga, al menos desde sus gustos.

“A mi, de todo el mundo, las que más me gustan son la liga española y la de Inglaterra. Esas dos ligas son mis favoritas. Yo quisiera ir a alguna de esas dos ligas, cualquiera de las dos me gustan mucho”, reconoció.

