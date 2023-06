Hugo Sánchez está listo para volver a los banquillos: Hugol admite su deseo de dirigir sin importar el club 

Desde hace varios años, el histórico Hugo Sánchez ha estado en el radar de varios clubes de la Liga MX. Incluso, Hugol siempre se ha mostrado abierto a tener un nuevo ciclo dentro de la Selección Mexicana. El “Pentapichichi” quiene regresar a los banquillos para demostrar que su era dorada con Pumas de la UNAM no fue cuestión de suerte.

“He estado primero apoyando a la familia porque mis hijas estaban en una edad en que estaban estudiando (…) Ya cuando entraron a la universidad, hace año y medio más o menos, pues fue cuando abrí la posibilidad de regresar nuevamente a entrenar (…) Ahora estoy esperando una propuesta interesante, no solamente de México, sino también de Estados Unidos, de España, de donde venga, me está regresando el gusto otra vez para dirigir”, explicó Hugo Sánchez en una entrevista con Mediotiempo.

El exfutbolista del Real Madrid aclaró que no tiene ningún tipo de preferencia o distinción por algún equipo en particular que quiera hacerse con sus servicios. Sin embargo, Sánchez aclaró que su principal deseo es volver a estar en un equipo competitivo y pelear por un campeonato.

“Ahora mismo no tengo ninguna preferencia, estoy abierto a cualquier equipo mexicano, que tenga la ilusión y los deseos de hacer cosas interesantes, estuve en varios equipos, pero ahora me gustaría tomar una propuesta interesante, de equipos importantes para pelear el título, así que para cualquier equipo estoy abierto. No tengo ninguna preferencia, la que llegue y que sea interesante, me voy para allá, porque estoy con nuevas ganas de dirigir”, reconoció.

El Club América sin Javier Aguirre

Tras la salida de Fernando Ortíz del Club América, uno de los grandes nombres que suena para sustituirlo es el de Javier Aguirre. Sin embargo, el Vasco se encuentra en un ambicioso proyecto con el Mallorca de España, club en el que ha tenido muy buenos resultados. En medio del éxito de Aguirre, Sánchez comprende su deseo de quedarse en el Viejo Continente.

“Es normal que decida eso porque está mostrando su calidad y talento en España. Allá es muy reconocido, valorado, y además le brindan confianza, y uno como director técnico lo que quiere es eso, se siente a gusto ahí, está contento y estará ahí mucho tiempo, a menos de que venga una oferta mucho más atractiva del fútbol mexicano, me imagino que la aceptaría”, explicó.

Sigue leyendo:

· Hugo Sánchez podría regresar a los banquillos: Estados Unidos le abriría las puertas al “Pentapichichi”

· Eliminar a las Águilas del América te quita la Liga MX: el curioso factor que envuelve al conjunto azulcrema

· El dinero vuelve a complicar la salida de Luis Chávez a Países Bajos